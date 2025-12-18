Мбаппе найближчим часом перевершить рекорд Роналду в Реалі

Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе може встановити новий рекорд у мадридському "Реалі". Він готується перевершити досягнення Кріштіану Роналду.

Мбаппе продовжує забивати за "бланкос" голи й не збирається зупинятися, повідомляє Diario AS.

У рамках 1/16 Кубка Іспанії "Реал" обіграв на виїзді "Талаверу" з рахунком 3:2. Ключовий внесок у перемогу "бланкос" виявився на рахунку Кіліана Мбаппе, який спершу забив гол із пенальті, а потім поставив крапку в поєдинку. Це досягнення наблизило француза до рекорду Кріштіану Роналду.

Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Susana Vera

Яке досягнення може перевершити Мбаппе

Французький форвард забив за "Реал" уже 59 голів. Це результативність футболіста за весь 2025 рік у складі "королівського клубу". Абсолютний рекорд за голами за рік належить Кріштіану Роналду. За весь 2013 гол португалець забив за "Реал" 59 м'ячів.

Попереду у "бланкос" залишився один поєдинок до кінця 2025 року. У суботу, 20 грудня, мадридці приймуть на "Сантьяго Бернабеу" "Севілью" в рамках Ла-Ліги. У цьому матчі й вирішиться, чи зможе Мбаппе повторити історичний рекорд Роналду.

