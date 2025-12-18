Відео
Головна Спорт Кіліан Мбаппе замахнувся на рекорд Кріштіану Роналду

Кіліан Мбаппе замахнувся на рекорд Кріштіану Роналду

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 16:11
Мбаппе найближчим часом перевершить рекорд Роналду в Реалі
Кіліан Мбаппе святкує гол. Фото: Reuters/Susana Vera

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе може встановити новий рекорд у мадридському "Реалі". Він готується перевершити досягнення Кріштіану Роналду.

Мбаппе продовжує забивати за "бланкос" голи й не збирається зупинятися, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

У рамках 1/16 Кубка Іспанії "Реал" обіграв на виїзді "Талаверу" з рахунком 3:2. Ключовий внесок у перемогу "бланкос" виявився на рахунку Кіліана Мбаппе, який спершу забив гол із пенальті, а потім поставив крапку в поєдинку. Це досягнення наблизило француза до рекорду Кріштіану Роналду.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе під час поєдинку. Фото: Reuters/Susana Vera

Яке досягнення може перевершити Мбаппе

Французький форвард забив за "Реал" уже 59 голів. Це результативність футболіста за весь 2025 рік у складі "королівського клубу". Абсолютний рекорд за голами за рік належить Кріштіану Роналду. За весь 2013 гол португалець забив за "Реал" 59 м'ячів.

Попереду у "бланкос" залишився один поєдинок до кінця 2025 року. У суботу, 20 грудня, мадридці приймуть на "Сантьяго Бернабеу" "Севілью" в рамках Ла-Ліги. У цьому матчі й вирішиться, чи зможе Мбаппе повторити історичний рекорд Роналду.

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін щиро відповів на запитання про враження від статусу капітана мадридського "Реала".

Провідний футболіст збірної України зацікавив один із клубів англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіон з боксу Олександр Усик подарував Ентоні Джошуа українську вишиванку перед поєдинком із Джейком Полом.

спорт футбол Кріштіану Роналду Кіліан Мбаппе Реал Мадрид
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
