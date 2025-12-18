Сейви Луніна врятували Реал від ганьби в Кубку Іспанії

Андрій Лунін. Фото: "Реал" Мадрид

В 1/16 фіналу Кубка Іспанії мадридський "Реал" протистояв "Талавері" з третього дивізіону. З перших хвилин матчу на поле вийшов український воротар Андрій Лунін, якому доручили капітанську пов'язку.

"Реал" міг втратити перемогу, але сейви Луніна врятували команду від ганьби, повідомив портал Новини.LIVE.

"Реал" був близький до провалу

Початок матчу залишився за господарями, які сміливо йшла вперед, кілька разів небезпечно контратакували та змусили Луніна вступати в гру. "Реал" більше контролював м’яч, однак довго не знаходив шляхів до воріт суперника.

Наприкінці першого тайму мадридці зняли напругу, коли Мбаппе реалізував пенальті за гру рукою, а вже в компенсований час перевагу гостей збільшив автогол Фаррандо.

Після перерви хід матчу не змінився і "Талавера" не зламалася і продовжувала нав’язувати боротьбу. На 80-й хвилині Арройо скоротив відставання, змусивши "Реал" нервувати. Втім, клас фаворита дався взнаки — Мбаппе швидко відповів другим голом, скориставшись передачею Тчуамені.

Навіть після цього інтрига не зникла. У компенсований час Ді Ренсо ще раз пробив оборону гостей. Після цього господарі мали чудовий шанс зрівняти рахунок, але сейв Луніна став вирішальним.

"Талавера" — "Реал" Мадрид — 2:3

Голи: Арройо, 80, Ді Ренсо, 90+3 — Мбаппе, 41 (пен.), 88, Фаррандо, 45+1 (аг)

