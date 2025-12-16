Карпати очолить тренер із Сегунди — є його ім'я

Фран Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Львівські "Карпати" невдовзі змінять головного тренера. Чинного наставника Владислава Лупашка замінить іноземець.

Telegram-канал "Футбол з вертольоту" повідомив, що клуб очолить іспанець Фран Фернандес.

Футболісти та тренерський штаб "Карпат". Фото: "Карпати"

Новий тренер "Карпат"

Іспанець, якому 45 років, погодився працювати у чемпіонаті України, і очікується, що саме він очолить команду вже найближчим часом. Останнім місцем роботи Фернандеса була "Мурсія", яку він залишив улітку цього року.

Фернандес не мав кар’єри професійного футболіста. Тренерську діяльність він розпочав у 2006 році в регіональних командах Іспанії, а ключовим етапом його становлення стала робота в "Альмерії". З 2012 року він працював із молодіжною та резервною командами клубу, а згодом очолив основний склад.

Починаючи з 2019 року, Фернандес очолював "Алькоркон", "Тенеріфе" та "Мурсію". З останньою командою він провів 41 матч: 18 перемог, 12 нічиїх і 11 поразок.

Наразі "Карпати" посідають дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок. Очікується, що взимку клуб також проведе кадрові зміни, через які команду можуть залишити до шести футболістів.

