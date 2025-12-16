Відео
Названо ім'я нового головного тренера Карпат

Названо ім'я нового головного тренера Карпат

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 23:30
Карпати очолить тренер із Сегунди — є його ім'я
Фран Фернандес. Фото: instagram.com/fran_fernandez_80

Львівські "Карпати" невдовзі змінять головного тренера. Чинного наставника Владислава Лупашка замінить іноземець.

Telegram-канал "Футбол з вертольоту" повідомив, що клуб очолить іспанець Фран Фернандес.

Читайте також:
Карпаты Львов
Футболісти та тренерський штаб "Карпат". Фото: "Карпати"

Новий тренер "Карпат"

Іспанець, якому 45 років, погодився працювати у чемпіонаті України, і очікується, що саме він очолить команду вже найближчим часом. Останнім місцем роботи Фернандеса була "Мурсія", яку він залишив улітку цього року.

Фернандес не мав кар’єри професійного футболіста. Тренерську діяльність він розпочав у 2006 році в регіональних командах Іспанії, а ключовим етапом його становлення стала робота в "Альмерії". З 2012 року він працював із молодіжною та резервною командами клубу, а згодом очолив основний склад.

Починаючи з 2019 року, Фернандес очолював "Алькоркон", "Тенеріфе" та "Мурсію". З останньою командою він провів 41 матч: 18 перемог, 12 нічиїх і 11 поразок.

Наразі "Карпати" посідають дев’яте місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок. Очікується, що взимку клуб також проведе кадрові зміни, через які команду можуть залишити до шести футболістів.

Нагадаємо, нардеп Григорій Суркіс на підвищених тонах виховував Матвія Пономаренка.

Британський боксер Дерек Чісора розкритикував рішення Александра Усика щодо чемпіонських титулів.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
