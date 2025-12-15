Суркіс жорстко відчитав Пономаренка після перемоги Динамо над Вересом

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

Після матчу 16-го туру УПЛ між "Динамо" та "Вересом", у якому кияни перемогли з рахунком 3:0, у роздягальню киян зайшло керівництво клубу. Григорій Суркіс хотів особисто привітати гравців.

Попри привітання гравців там відбулася показова сцена за участі Суркіса-старшого, повідомили в блозі на "Трибуні".

Реклама

Читайте також:

Суркіс відчитав гравця "Динамо"

Суркіс у роздягальні привітав футболістів із переконливою перемогою та відзначив якість гри, водночас наголосивши, що вирішальна боротьба у чемпіонаті та Кубку України ще попереду.

Після цього Суркіс-старший провів окрему й доволі жорстку розмову з нападником Матвієм Пономаренком, який відзначився голами у двох останніх матчах.

За наявною інформацією, діалог відбувався на підвищених тонах, а керівник клубу висловив форварду своє невдоволення. Деталі претензій наразі залишаються невідомими — Пономаренко мовчки вислухав зауваження та настанови Суркіса.

Нагадаємо, Олександр Шовковський провів час разом зі своєю дружиною.

Найдорожчий український футболіст близький до переходу в європейський гранд.