Головна Спорт Суркіс розкритикував автора двох переможних голів Динамо

Суркіс розкритикував автора двох переможних голів Динамо

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 08:20
Суркіс жорстко відчитав Пономаренка після перемоги Динамо над Вересом
Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

Після матчу 16-го туру УПЛ між "Динамо" та "Вересом", у якому кияни перемогли з рахунком 3:0, у роздягальню киян зайшло керівництво клубу. Григорій Суркіс хотів особисто привітати гравців.

Попри привітання гравців там відбулася показова сцена за участі Суркіса-старшого, повідомили в блозі на "Трибуні".

Суркіс відчитав гравця "Динамо"

Суркіс у роздягальні привітав футболістів із переконливою перемогою та відзначив якість гри, водночас наголосивши, що вирішальна боротьба у чемпіонаті та Кубку України ще попереду.

Після цього Суркіс-старший провів окрему й доволі жорстку розмову з нападником Матвієм Пономаренком, який відзначився голами у двох останніх матчах.

За наявною інформацією, діалог відбувався на підвищених тонах, а керівник клубу висловив форварду своє невдоволення. Деталі претензій наразі залишаються невідомими — Пономаренко мовчки вислухав зауваження та настанови Суркіса.

футбол Динамо Верес Григорій Суркіс Матвій Пономаренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
