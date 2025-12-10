Відео
Головна Спорт Мудрик взимку може возз'єднатися в одному клубі з Судаковим

Мудрик взимку може возз'єднатися в одному клубі з Судаковим

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 17:12
Португальський клуб зацікавився Мудриком і спробує його підписати
Михайло Мудрик та Георгій Судаков. Фото: УАФ

Після чуток про можливе повернення українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика вже цієї зими, ним зацікавилися інші команди. Раніше називалися французький "Страсбург" та іспанська "Севілья".

Паблік LOUCOS PELO BENFICA повідомив, що Мудрик може перейти в "Бенфіку".

Читайте також:
Михаил Мудрик и Георгий Судаков
Трубін, Мудрик та Судаков в збірній України. Фото: УАФ

Мудрик може грати з друзями

За інформацією джерела, лісабонська "Бенфіка" розглядає можливість запросити вінгера "Челсі" на правах оренди.

Португальський гранд планує посилити фланги взимку і зараз вивчає два трансферні напрями. Одним із них є Мудрик, а інший — еквадорець Нільсон Ангуло з "Андерлехта". У випадку Мудрика йдеться про орендну угоду до кінця сезону 2025/2026 з правом викупу.

Для Мудрика це шанс перезапустити кар’єру після року поза футболом, а "Бенфіка" може отримати дуже швидкого гравця, який дружить із гравцями команди Георгієм Судаковим та Анатолієм Трубіним.

Наразі позиція лівого вінгера є вразливою для "Бенфіки", і її часто займає Судаков, який є гравцем центру поля.

Нагадаємо, раніше "Динамо" посилило тренерський штаб Ігоря Костюка тренером голкіперів з "Полісся".

Також німецький тренер Юрген Клопп поставив ультиматум "Реалу" щодо двох гравців.

футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі Бенфіка Георгій Судаков
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
