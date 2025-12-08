Відео
Мудрик повертається — що відомо про перехід до Севільї

Мудрик повертається — що відомо про перехід до Севільї

Дата публікації: 8 грудня 2025 20:02
Повернення Мудрика у футбол — готується трансфер
Михайло Мудрик у матчі за "Челсі". Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Іспанська "Севілья" розглядає можливість орендувати українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика вже в зимове трансферне вікно.

Клуб уважно стежить за ситуацією навколо гравця, якому на початку наступного року виповниться 25 років, повідомляє Fichajes.

З кінця минулого року Михайло Мудрик перебуває під дискваліфікацією за порушення антидопінгових правил. Заборона на участь у матчах діє до 17 січня 2026 року.

Михаил Мудрик
Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УНІАН

Чутки про можливе дострокове зняття санкцій з'являються не вперше, проте офіційних заяв від футбольних органів досі не надходило. При цьому в Англії очікують, що Мудрик зможе повернутися до тренувального процесу в січні, що відкриває вікно для тимчасового переходу в інший клуб.

Що відомо про плани щодо Мудрика

"Челсі" дійсно готовий розглянути оренду, щоб українець набрав форму після річного простою. "Севілья" вбачає в цьому шанс посилити позиції на флангах без великих витрат, враховуючи, що ринок у січні традиційно обмежений за якісними варіантами.

У сезоні 2024/25 Мудрик провів 15 матчів на клубному рівні, забивши три голи та віддавши п'ять результативних передач. Після позитивної допінг-проби, зданої в листопаді минулого року, футболіст не грав і зараз чекає рішення щодо свого повернення на поле.

футбол Михайло Мудрик Футбол трансфери Челсі Дискваліфікація Севілья
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
