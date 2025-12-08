Видео
Мудрик возвращается — что известно о переходе в Севилью

Дата публикации 8 декабря 2025 20:02
Возвращение Мудрика в футбол — готовится трансфер
Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Испанская "Севилья" рассматривает возможность арендовать украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика уже в зимнее трансферное окно.

Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг игрока, которому в начале следующего года исполнится 25 лет, сообщает Fichajes.

С конца прошлого года Михаил Мудрик находится под дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Запрет на участие в матчах действует до 17 января 2026 года. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УНИАН

Слухи о возможном досрочном снятии санкций появляются не впервые, однако официальных заявлений от футбольных органов до сих пор не поступало. При этом в Англии ожидают, что Мудрик сможет вернуться к тренировочному процессу в январе, что открывает окно для временного перехода в другой клуб.

Что известно о планах по поводу Мудрика

"Челси" действительно готов рассмотреть аренду, чтобы украинец набрал форму после годичного простоя. "Севилья" видит в этом шанс усилить позиции на флангах без крупных затрат, учитывая, что рынок в январе традиционно ограничен по качественным вариантам.

В сезоне 2024/25 Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, забив три гола и отдав пять результативных передач. После положительной допинг-пробы, сданной в ноябре прошлого года, футболист не играл и сейчас ждет решения по своему возвращению на поле. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
