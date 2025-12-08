Вернидуб в Нефтчи — сколько заработает украинский тренер

Юрий Вернидуб во время работы в "Кривбассе". Фото: УНИАН

Украинский тренер Юрий Вернидуб окончательно согласовал условия работы с азербайджанским "Нефтчи". Стороны вышли на договоренности после серии переговоров, которые тянулись несколько недель.

Клуб хотел получить долгосрочного наставника, а специалист изначально настаивал на краткосрочном варианте, сообщил журналист Игорь Бурбас.

Финальное решение "Нефтчи" и Юрия Вернидуба оказалось компромиссным. Вместо полугодового "тестового" сотрудничества был подписан полноценный контракт сроком на полтора года. При этом зарплата украинского специалиста в Баку, согласно информации источников, составит около 50 тысяч долларов в месяц. Это делает Вернидуба одним из самых высокооплачиваемых наставников местного первенства.

Юрий Вернидуб руководит игрой команды. Фото: УНИАН

Важная деталь в карьере тренера

Самым сложным моментом остается возможный выезд Вернидуба за границу. В условиях военного положения он, как гражданин призывного возраста, не может покинуть Украину на общих основаниях. Формально тренер сможет легально выехать только после 22 января 2026 года, когда ему исполнится 60 лет.

Однако рассматривается вариант предоставления специалисту специального разрешения. Азербайджанская сторона заинтересована в его скорейшем приезде, а украинские власти, по информации инсайдеров, изучают возможность сделать исключение из общих правил.

