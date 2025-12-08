Видео
Главная Спорт Модрич поможет Лунину найти новую команду

Модрич поможет Лунину найти новую команду

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 12:34
Лунин прислушается к совету Модрича при уходе из Реала
Андрей Лунин на разминке. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала" уже в ближайшее время. Итальянский "Милан" продолжает интересоваться опытным футболистом. 

"Россонери" необходима качественная замена одному из лидеров команды, сообщает Milan News

Андрей Лунин остается запасным вратарем в "Реале". В сезоне 2025/26 украинец практически лишен игровой практики. Он вышел на поле только в матче Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:3). Испанский клуб хочет сохранить футболиста для того, чтобы подменять Тибо Куртуа, но на украинского игрока претендует известная команда. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Зачем Лунин "Милану" 

В итальянском клубе сложилась сложная ситуация с основным голкипером Майком Меньяном. Футболист сборной Франции не соглашается продлить с "Миланом" контракт на условиях, которые предложили "россонери". 

Основным кандидатом на замену Меньяну и является Лунин. Представители итальянской команды уже давно следят за украинским вратарем. В "Милане" хотят, чтобы Лука Модрич убедил голкипера "Реала" переехать в Италию. Оба игрока дружат с тех времен, когда хорват выступал на "Сантьяго Бернабеу". 

футбол Милан Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин Лука Модрич
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
