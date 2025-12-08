Лунін дослухається до поради Модрича при відході з Реала

Андрій Лунін на розминці. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може піти з мадридського "Реала" вже найближчим часом. Італійський "Мілан" продовжує цікавитися досвідченим футболістом.

"Россонері" необхідна якісна заміна одному з лідерів команди, повідомляє Milan News.

Андрій Лунін залишається запасним воротарем у "Реалі". У сезоні 2025/26 українець практично позбавлений ігрової практики. Він вийшов на поле тільки в матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:3). Іспанський клуб хоче зберегти футболіста для того, щоб підміняти Тібо Куртуа, але на українського гравця претендує відома команда.

Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Навіщо Лунін "Мілану"

В італійському клубі склалася складна ситуація з основним голкіпером Майком Меньяном. Футболіст збірної Франції не погоджується продовжити з "Міланом" контракт на умовах, які запропонували "россонері".

Основним кандидатом на заміну Меньяну і є Лунін. Представники італійської команди вже давно стежать за українським воротарем. У "Мілані" хочуть, щоб Лука Модрич переконав голкіпера "Реала" переїхати до Італії. Обидва гравці дружать з тих часів, коли хорват виступав на "Сантьяго Бернабеу".

