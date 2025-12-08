Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Модрич допоможе Луніну знайти нову команду

Модрич допоможе Луніну знайти нову команду

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:34
Лунін дослухається до поради Модрича при відході з Реала
Андрій Лунін на розминці. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може піти з мадридського "Реала" вже найближчим часом. Італійський "Мілан" продовжує цікавитися досвідченим футболістом.

"Россонері" необхідна якісна заміна одному з лідерів команди, повідомляє Milan News.

Реклама
Читайте також:

Андрій Лунін залишається запасним воротарем у "Реалі". У сезоні 2025/26 українець практично позбавлений ігрової практики. Він вийшов на поле тільки в матчі Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" (4:3). Іспанський клуб хоче зберегти футболіста для того, щоб підміняти Тібо Куртуа, але на українського гравця претендує відома команда.

Андрей Лунин
Андрій Лунін перед матчем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Навіщо Лунін "Мілану"

В італійському клубі склалася складна ситуація з основним голкіпером Майком Меньяном. Футболіст збірної Франції не погоджується продовжити з "Міланом" контракт на умовах, які запропонували "россонері".

Основним кандидатом на заміну Меньяну і є Лунін. Представники італійської команди вже давно стежать за українським воротарем. У "Мілані" хочуть, щоб Лука Модрич переконав голкіпера "Реала" переїхати до Італії. Обидва гравці дружать з тих часів, коли хорват виступав на "Сантьяго Бернабеу".

Нагадаємо, український спортсмен став зіркою на ЧС-2025 з плавання, що проходить у польському Любліні.

У збірній України з біатлону відбулася важлива заміна перед одним із важливих стартів сезону.

футбол Мілан Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін Лука Модріч
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації