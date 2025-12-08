Стебліна замінить Дмитренка у збірній України на етапі Кубка світу

Лілія Стебліна під час турніру. Фото: Kevin Voigt/GettyImages

Збірна України з біатлону змінила жіночий склад на другий етап Кубка світу, який пройде в австрійському Хохфільцені.

До команди приєднається Лілія Стебліна, яка розпочала сезон на Кубку IBU, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама

Читайте також:

Валерія Дмитренко, яка виступала за першу збірну на етапі в Естерсунді, залишила склад національної команди. На Кубку IBU в Обертіллаху Лілія Стебліна провела два спринти: у першому показала найкращий результат у кар'єрі — 16 місце, у другому фінішувала 34-ю. Її участь у гонці переслідування скасували після виклику в національну команду. Рішення тренерів пов'язане з бажанням посилити склад перед серією спринтів та естафет, які заплановані на етапі з 11 по 14 грудня.

Лілія Стебліна у звичайному житті. Фото: instagram.com/steblyna_liliia/

Чому тренери зробили перестановку

Відомо, що 22-річна Стебліна вважається перспективною спортсменкою: вона пройшла шлях від юніорських стартів до розширеного складу національної команди, дебютувавши на Кубку світу в сезоні 2024/25. На внутрішніх змаганнях вона завоювала першу дорослу медаль, а на міжнародній арені стабільно набирає очки в рамках Кубка IBU та чемпіонатів Європи.

Валерія Дмитренко не змогла закріпитися в складі після невдалої естафети в Естерсунді, де поступилася лідерам понад дві хвилини та допустила чотири додаткові патрони. Індивідуальна гонка також склалася для неї не найкращим чином. Спортсменка посіла 72 місце, що й підштовхнуло тренерський штаб до оновлення складу перед важливим стартом у Хохфільцені.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з плавання український спортсмен завоював медаль та встановив два рекорди.

Голкіпер мадридського "Реала" вимагає посилити склад іспанської команди, щоб боротися за трофеї в усіх турнірах.