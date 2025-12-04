Тренер збірної України розповів, коли повернеться Джима

Тренер розповів, чому Джима не готова змагатися на Кубку світу
Лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима вибула до кінця року. Біатлоністка травмувала руку й наразі відновлюється.
Про ситуації з Джимою розповів старший тренер жіночої команди Микола Зоц, повідомив портал "Суспільне".
Джима наразі не зможе виступати
Зоц підтвердив, що Джима пропустить всі гонки у 2025 році через наслідки перелому пальця, отриманої наприкінці жовтня.
За його словами, стан Юлії вже близький до повного відновлення, але потрібен час, аби набрати форму, й тому зараз Юлія ще не готова змагатися на рівні Кубка світу.
Зоц зазначив, що таке рішення було узгоджене разом з командою. Тому вони невдовзі скорегують підготовку, щоб Джима була готова на початок січня до етапу в Обергофі (Німеччина).
Тренер підкреслив, що Джима — досвідчена спортсменка, і немає сенсу ризикувати її здоров’ям чи форсувати повернення.
