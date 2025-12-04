Відео
Головна Спорт Тренер розповів, чому Джима не готова змагатися на Кубку світу

Тренер розповів, чому Джима не готова змагатися на Кубку світу

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 20:00
Тренер збірної України розповів, коли повернеться Джима
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Лідер жіночої збірної України з біатлону Юлія Джима вибула до кінця року. Біатлоністка травмувала руку й наразі відновлюється.

Про ситуації з Джимою розповів старший тренер жіночої команди Микола Зоц, повідомив портал "Суспільне".

Читайте також:
Юлия Джима
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

Джима наразі не зможе виступати

Зоц підтвердив, що Джима пропустить всі гонки у 2025 році через наслідки перелому пальця, отриманої наприкінці жовтня.

За його словами, стан Юлії вже близький до повного відновлення, але потрібен час, аби набрати форму, й тому зараз Юлія ще не готова змагатися на рівні Кубка світу.

Зоц зазначив, що таке рішення було узгоджене разом з командою. Тому вони невдовзі скорегують підготовку, щоб Джима була готова на початок січня до етапу в Обергофі (Німеччина).

Тренер підкреслив, що Джима — досвідчена спортсменка, і немає сенсу ризикувати її здоров’ям чи форсувати повернення.

Нагадаємо, "Трабзонспор" та "Галатасарай" почали полювання на гравця київського "Динамо" Тараса Михавка.

Легенда "Реалу" Тоні Кроос розповів, чому провалився Хабі Алонсо.

Біатлон Збірна України з біатлону травма Юлія Джима Кубок світу з біатлону
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
