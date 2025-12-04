Зірка Динамо опинилася на радарі у турецьких грандів

Тарас Михавко у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Захисник київського "Динамо" та збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Туреччині. "Трабзонспор" переглядає лінію оборони та повернувся до кандидатур, які розглядав улітку

Відомо, що 20-річний Тарас Михавко став одним із ключових імен завдяки віку, регіональним показникам та своєму потенціалу зростання, повідомляє Günebakış Haber.

Інтерес до українського гравця проявляє не тільки "Трабзонспор": "Галатасарай" також відстежує ситуацію. Скаутські звіти щодо українця позитивні, і в стамбульському клубі вважають, що він може вирости у футболіста рівня європейських турнірів.

Тарас Михавко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому турки поспішають підписати Михавка

Рішення "Трабзонспора" прискорюється через невизначеність навколо майбутнього Сердара Саатчі. Якщо центральний захисник залишить команду в найближче трансферне вікно, клубу знадобиться негайне підсилення для збереження глибини складу.

У нинішньому сезоні Міхавко вже провів 23 матчі за "Динамо" та забив 3 голи, залишаючись одним із найстабільніших молодих гравців команди. Турецькі клуби оцінюють його як проєкт із високою перспективою та потенційним перепродажем у Європу.

