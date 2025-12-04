Зірка Динамо опинилася на радарі у турецьких грандів

Трабзонспор та Галатасарай борються за гравця Динамо
Захисник київського "Динамо" та збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Туреччині. "Трабзонспор" переглядає лінію оборони та повернувся до кандидатур, які розглядав улітку
Відомо, що 20-річний Тарас Михавко став одним із ключових імен завдяки віку, регіональним показникам та своєму потенціалу зростання, повідомляє Günebakış Haber.
Інтерес до українського гравця проявляє не тільки "Трабзонспор": "Галатасарай" також відстежує ситуацію. Скаутські звіти щодо українця позитивні, і в стамбульському клубі вважають, що він може вирости у футболіста рівня європейських турнірів.
Чому турки поспішають підписати Михавка
Рішення "Трабзонспора" прискорюється через невизначеність навколо майбутнього Сердара Саатчі. Якщо центральний захисник залишить команду в найближче трансферне вікно, клубу знадобиться негайне підсилення для збереження глибини складу.
У нинішньому сезоні Міхавко вже провів 23 матчі за "Динамо" та забив 3 голи, залишаючись одним із найстабільніших молодих гравців команди. Турецькі клуби оцінюють його як проєкт із високою перспективою та потенційним перепродажем у Європу.
Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський зізнався у відсутності бронювання від мобілізації.
Збірна України втратила лідера команди напередодні старту міжнародних турнірів.
Читайте Новини.LIVE!