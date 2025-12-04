Відео
Головна Спорт Юлія Джима більше не виступить цього року

Юлія Джима більше не виступить цього року

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 00:28
Збірна України втратила Джиму перед Олімпіадою-2026
Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua/

Перед Олімпійськими іграми-2026 у збірної України з біатлону з'явилися проблеми. Команда втратила свого лідера Юлію Джиму.

Про втрату Джими повідомила сама біатлоністка, передає "Трибуна".

Юлия Джима
Збірна України втратила Джиму

Наразі відомо, що Джима пропустить усі старти до кінця 2025 року. Причиною стала травма, яку вона отримала наприкінці жовтня — спортсменка невдало впала на тренуванні та зламала палець на руці.

За словами Джими, процес відновлення затягнувся, оскільки фіксатор зняли лише минулого тижня, і тепер потрібен час для реабілітації, щоб палець відновив рухливість. Юлія сподівається повернутися до змагань уже після Нового року.

Через травму 35-річна біатлоністка пропустить не лише етап у Естерсунді, а й старти в Хохфільцені — дві особисті гонки та естафету, а також етап у французькій Ансі, де заплановані три індивідуальні змагання.

Минулого сезону Джима стала найкращою серед українок у загальному заліку Кубка світу, посівши 17-те місце. На чемпіонаті світу вона також встановила особистий рекорд — 5-те місце в індивідуальній гонці.

Олімпійські ігри-2026 розпочнуться вже 6 лютого.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк мала пропозиції про зміну громадянства.

У півзахисника лондонського "Челсі" Михайла Мудрика є шанс повернутися на поле вже взимку.

Біатлон Збірна України з біатлону травма Юлія Джима Олімпійські ігри-2026
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
