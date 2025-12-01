Мудрик може повернутися у футбол 17 січня 2026 року

Михайло Мудрик. Фото: кадр із відео

Футболіст лондонського ФК "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик вже незабаром може повернутися на поле. Це може статися на початку 2026 року.

Про це повідомляє The Chelsea Forum.

Читайте також:

Чому Мудрик припинив виходили на поле

Український футболіст понад рік залишався поза грою після тимчасового відсторонення, що настало через позитивний результат допінг-проби. У його зразках виявили мельдоній — речовину зі списку заборонених препаратів, яка впливає на витривалість.

Як відомо, Мудрика відсторонили від тренувального процесу та матчів "Челсі" і збірної України в грудні 2024 року. Якщо б його провину підтвердили, футболіст міг отримати дискваліфікацію строком до чотирьох років.

Повторний тест досі не оприлюднили, хоча визначений термін для цього вже минув.

Водночас відомо, що нещодавно Мудрик успішно пройшов поліграф, підтвердивши, що не вживав допінг навмисно. Про це повідомляло британське видання Daily Mail.

Коли Мудрик повернеться в гру

Під час розслідування футболіст залучив до роботи юридичну фірму Morgan Sports Law, яка раніше представляла інтереси Поля Погба в подібній допінговій справі. Тоді адвокатам вдалося домогтися пом’якшення покарання французького півзахисника — замість чотирирічної дискваліфікації він отримав 18 місяців і вже відновив виступи.

Не виключено, що й у випадку українця робота досвідченої юридичної команди відіграла свою роль. Принаймні британські медіа запевняють, що повернення Мудрика до гри відбудеться зовсім скоро. Ба більше, там називають і конкретну дату — 17 січня 2026 року.

Чи виступатиме футболіст в "Челсі"

Також з’явилася інформація про плани "Челсі" щодо українського вінгера, який понад рік залишався без ігрової практики.

За даними The Chelsea Forum, найреалістичнішим сценарієм вважається його орендний перехід до французького "Страсбура" на пів року під час зимового трансферного періоду.

Цей клуб входить до структури холдингу, що контролюється власником "Челсі", тож перемовини між сторонами можуть пройти максимально просто.

Основна мета такого кроку — дати Мудрику можливість відновити форму та повернутися до Англійської премʼєр-ліги вже у статусі повноцінного, готового до гри футболіста.

За повідомленнями британських медіа, нині він працює з особистим тренером і підтримує фізичну готовність, очікуючи на офіційне зелене світло для повернення на поле.

Що відомо про Мудрика

Нагадаємо, що Мудрик приєднався до "Челсі" у січні 2023 року, перейшовши з донецького "Шахтаря" за 70 млн євро та 30 млн — у вигляді бонусних виплат.

За майже два роки в складі лондонців український вінгер відіграв 73 матчі, у яких відзначився 10 голами та записав на свій рахунок 8 асистів.

Його угода з клубом розрахована до 30 червня 2031 року.

Зазначимо, нещодавно ми писали, що збірна Польщі може зустрічатися в матчі з Україною вже наприкінці березня 2026 року. І за даними ЗМІ, теоретично, Михайло Мудрик може повернутися в національну команду.

Також ми повідомляли, що у ЗМІ теж вже була інформація, що Мудрик може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося.