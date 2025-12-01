Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мудрик повертається на поле — що дізналися ЗМІ

Мудрик повертається на поле — що дізналися ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:46
Мудрик може повернутися у футбол 17 січня 2026 року
Михайло Мудрик. Фото: кадр із відео

Футболіст лондонського ФК "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик вже незабаром може повернутися на поле. Це може статися на початку 2026 року.

Про це повідомляє The Chelsea Forum.

Реклама
Читайте також:

Чому Мудрик припинив виходили на поле

Український футболіст понад рік залишався поза грою після тимчасового відсторонення, що настало через позитивний результат допінг-проби. У його зразках виявили мельдоній — речовину зі списку заборонених препаратів, яка впливає на витривалість.

Як відомо, Мудрика відсторонили від тренувального процесу та матчів "Челсі" і збірної України в грудні 2024 року. Якщо б його провину підтвердили, футболіст міг отримати дискваліфікацію строком до чотирьох років.

Повторний тест досі не оприлюднили, хоча визначений термін для цього вже минув.

Водночас відомо, що нещодавно Мудрик успішно пройшов поліграф, підтвердивши, що не вживав допінг навмисно. Про це повідомляло британське видання Daily Mail.

Коли Мудрик повернеться в гру

Під час розслідування футболіст залучив до роботи юридичну фірму Morgan Sports Law, яка раніше представляла інтереси Поля Погба в подібній допінговій справі. Тоді адвокатам вдалося домогтися пом’якшення покарання французького півзахисника — замість чотирирічної дискваліфікації він отримав 18 місяців і вже відновив виступи.

Не виключено, що й у випадку українця робота досвідченої юридичної команди відіграла свою роль. Принаймні британські медіа запевняють, що повернення Мудрика до гри відбудеться зовсім скоро. Ба більше, там називають і конкретну дату — 17 січня 2026 року.

Чи виступатиме футболіст в "Челсі"

Також з’явилася інформація про плани "Челсі" щодо українського вінгера, який понад рік залишався без ігрової практики.

За даними The Chelsea Forum, найреалістичнішим сценарієм вважається його орендний перехід до французького "Страсбура" на пів року під час зимового трансферного періоду.

Цей клуб входить до структури холдингу, що контролюється власником "Челсі", тож перемовини між сторонами можуть пройти максимально просто.

Основна мета такого кроку — дати Мудрику можливість відновити форму та повернутися до Англійської премʼєр-ліги вже у статусі повноцінного, готового до гри футболіста.

За повідомленнями британських медіа, нині він працює з особистим тренером і підтримує фізичну готовність, очікуючи на офіційне зелене світло для повернення на поле.

Що відомо про Мудрика

Нагадаємо, що Мудрик приєднався до "Челсі" у січні 2023 року, перейшовши з донецького "Шахтаря" за 70 млн євро та 30 млн — у вигляді бонусних виплат.

За майже два роки в складі лондонців український вінгер відіграв 73 матчі, у яких відзначився 10 голами та записав на свій рахунок 8 асистів.

Його угода з клубом розрахована до 30 червня 2031 року.

Зазначимо, нещодавно ми писали, що збірна Польщі може зустрічатися в матчі з Україною вже наприкінці березня 2026 року. І за даними ЗМІ, теоретично, Михайло Мудрик може повернутися в національну команду.

Також ми повідомляли, що у ЗМІ теж вже була інформація, що Мудрик може повернутися на поле раніше, ніж очікувалося.

спорт футбол Збірна України з футболу Михайло Мудрик Челсі спортсмен
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації