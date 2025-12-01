Мудрик может вернуться в футбол 17 января 2026 года

Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Футболист лондонского ФК "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик уже вскоре может вернуться на поле. Это может произойти в начале 2026 года.

Об этом сообщает The Chelsea Forum.

Почему Мудрик прекратил выходили на поле

Украинский футболист более года оставался вне игры после временного отстранения, наступившего из-за положительного результата допинг-пробы. В его образцах обнаружили мельдоний — вещество из списка запрещенных препаратов, которое влияет на выносливость.

Как известно, Мудрика отстранили от тренировочного процесса и матчей "Челси" и сборной Украины в декабре 2024 года. Если бы его вину подтвердили, футболист мог получить дисквалификацию сроком до четырех лет.

Повторный тест до сих пор не обнародовали, хотя определенный срок для этого уже прошел.

В то же время известно, что недавно Мудрик успешно прошел полиграф, подтвердив, что не употреблял допинг намеренно. Об этом сообщало британское издание Daily Mail.

Когда Мудрик вернется в игру

Во время расследования футболист привлек к работе юридическую фирму Morgan Sports Law, которая ранее представляла интересы Поля Погба в подобном допинговом деле. Тогда адвокатам удалось добиться смягчения наказания французского полузащитника — вместо четырехлетней дисквалификации он получил 18 месяцев и уже возобновил выступления.

Не исключено, что и в случае украинца работа опытной юридической команды сыграла свою роль. По крайней мере британские медиа уверяют, что возвращение Мудрика к игре состоится совсем скоро. Более того, там называют и конкретную дату — 17 января 2026 года.

Будет ли выступать футболист в "Челси"

Также появилась информация о планах "Челси" относительно украинского вингера, который более года оставался без игровой практики.

По данным The Chelsea Forum, самым реалистичным сценарием считается его арендный переход во французский "Страсбур" на полгода во время зимнего трансферного периода.

Этот клуб входит в структуру холдинга, контролируемого владельцем "Челси", поэтому переговоры между сторонами могут пройти максимально просто.

Основная цель такого шага — дать Мудрику возможность восстановить форму и вернуться в Английскую премьер-лигу уже в статусе полноценного, готового к игре футболиста.

По сообщениям британских медиа, сейчас он работает с личным тренером и поддерживает физическую готовность, ожидая официального зеленого света для возвращения на поле.

Что известно о Мудрике

Напомним, что Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтера" за 70 млн евро и 30 млн — в виде бонусных выплат.

За почти два года в составе лондонцев украинский вингер отыграл 73 матча, в которых отметился 10 голами и записал на свой счет 8 ассистов.

Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2031 года.

Отметим, недавно мы писали, что сборная Польши может встречаться в матче с Украиной уже в конце марта 2026 года. И по данным СМИ, теоретически, Михаил Мудрик может вернуться в национальную команду.

Также мы сообщали, что в СМИ тоже уже была информация, что Мудрик может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.