Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мудрик возвращается на поле — что узнали СМИ

Мудрик возвращается на поле — что узнали СМИ

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 23:46
Мудрик может вернуться в футбол 17 января 2026 года
Михаил Мудрик. Фото: кадр из видео

Футболист лондонского ФК "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик уже вскоре может вернуться на поле. Это может произойти в начале 2026 года.

Об этом сообщает The Chelsea Forum. 

Реклама
Читайте также:

Почему Мудрик прекратил выходили на поле

Украинский футболист более года оставался вне игры после временного отстранения, наступившего из-за положительного результата допинг-пробы. В его образцах обнаружили мельдоний — вещество из списка запрещенных препаратов, которое влияет на выносливость.

Как известно, Мудрика отстранили от тренировочного процесса и матчей "Челси" и сборной Украины в декабре 2024 года. Если бы его вину подтвердили, футболист мог получить дисквалификацию сроком до четырех лет.

Повторный тест до сих пор не обнародовали, хотя определенный срок для этого уже прошел.

В то же время известно, что недавно Мудрик успешно прошел полиграф, подтвердив, что не употреблял допинг намеренно. Об этом сообщало британское издание Daily Mail.

Когда Мудрик вернется в игру

Во время расследования футболист привлек к работе юридическую фирму Morgan Sports Law, которая ранее представляла интересы Поля Погба в подобном допинговом деле. Тогда адвокатам удалось добиться смягчения наказания французского полузащитника — вместо четырехлетней дисквалификации он получил 18 месяцев и уже возобновил выступления.

Не исключено, что и в случае украинца работа опытной юридической команды сыграла свою роль. По крайней мере британские медиа уверяют, что возвращение Мудрика к игре состоится совсем скоро. Более того, там называют и конкретную дату — 17 января 2026 года.

Будет ли выступать футболист в "Челси"

Также появилась информация о планах "Челси" относительно украинского вингера, который более года оставался без игровой практики.

По данным The Chelsea Forum, самым реалистичным сценарием считается его арендный переход во французский "Страсбур" на полгода во время зимнего трансферного периода.

Этот клуб входит в структуру холдинга, контролируемого владельцем "Челси", поэтому переговоры между сторонами могут пройти максимально просто.

Основная цель такого шага — дать Мудрику возможность восстановить форму и вернуться в Английскую премьер-лигу уже в статусе полноценного, готового к игре футболиста.

По сообщениям британских медиа, сейчас он работает с личным тренером и поддерживает физическую готовность, ожидая официального зеленого света для возвращения на поле.

Что известно о Мудрике

Напомним, что Мудрик присоединился к "Челси" в январе 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтера" за 70 млн евро и 30 млн — в виде бонусных выплат.

За почти два года в составе лондонцев украинский вингер отыграл 73 матча, в которых отметился 10 голами и записал на свой счет 8 ассистов.

Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2031 года.

Отметим, недавно мы писали, что сборная Польши может встречаться в матче с Украиной уже в конце марта 2026 года. И по данным СМИ, теоретически, Михаил Мудрик может вернуться в национальную команду.

Также мы сообщали, что в СМИ тоже уже была информация, что Мудрик может вернуться на поле раньше, чем ожидалось.

спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси спортсмен
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации