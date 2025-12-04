Видео
Главная Спорт Юлия Джима больше не выступит в этом году

Юлия Джима больше не выступит в этом году

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 00:28
Сборная Украины потеряла Джиму перед Олимпиадой-2026
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua/

Перед Олимпийскими играми-2026 у сборной Украины по биатлону появились проблемы. Команда потеряла своего лидера Юлию Джиму.

О потере Джимы сообщила сама биатлонистка, передает "Трибуна".

Юлия Джима
Юлия Джима. фото: biathlon.com.ua/

Сборная Украины потеряла Джиму

Сейчас известно, что Джима пропустит все старты до конца 2025 года. Причиной стала травма, которую она получила в конце октября — спортсменка неудачно упала на тренировке и сломала палец на руке.

По словам Джимы, процесс восстановления затянулся, поскольку фиксатор сняли только на прошлой неделе, и теперь нужно время для реабилитации, чтобы палец восстановил подвижность. Юлия надеется вернуться к соревнованиям уже после Нового года.

Из-за травмы 35-летняя биатлонистка пропустит не только этап в Эстерсунде, но и старты в Хохфильцене — две личные гонки и эстафету, а также этап во французской Анси, где запланированы три индивидуальных соревнования.

В прошлом сезоне Джима стала лучшей среди украинок в общем зачете Кубка мира, заняв 17-е место. На чемпионате мира она также установила личный рекорд — 5-е место в индивидуальной гонке.

Олимпийские игры-2026 начнутся уже 6 февраля.

Биатлон Сборная Украины по биатлону травма Юлия Джима Олимпийские игры-2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
