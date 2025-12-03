Костюк розкрила деталі пропозиції про зміну громадянства

Марта Костюк під час турніру. Фото: Reuters/Juan Medina

Українська тенісистка Марта Костюк згадала один із ключових моментів своєї юності, коли їй надійшла пропозиція змінити громадянство в обмін на великі гроші. Розмова про це виникла ще тоді, коли їй було всього 13-14 років.

У той час сім'я Марти перебувала в непростій фінансовій ситуації, повідомляє подкаст Women Make Money.

Попри обставини, Марта Костюк одразу дала зрозуміти, що змінювати український паспорт не буде. Тенісистка зазначила, що в той період батьки дозволяли їй ухвалювати самостійні рішення. Сім'я жила скромно, мама працювала тренером, але тиск у питанні громадянства на дитину не чинили. У підсумку Костюк вирішила, що вибір має бути її власним, навіть якщо він міг здаватися ризикованим або не найпрактичнішим.

Марта Костюк із домашнім вихованцем. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Чому Костюк зробила вибір на користь України

Через кілька місяців після цього випадку сім'я встановила контакт з Іваном Любичичем, менеджером-початківцем та тренером Роджера Федерера. За словами спортсменки, саме робота з ним стала тим стартом, який їй був потрібен, і підтвердила правильність колишнього вибору.

Марта Костюк на відпочинку. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Водночас Марта зазначила, що більшість менеджерських компаній не пропонували умов, які їй підходили, тому нові рішення вона приймала виключно орієнтуючись на свої відчуття.

"Я одразу сказала, що не буду змінювати громадянство. Це було моє внутрішнє відчуття, і батьки мені довірилися. Тоді я вже розуміла, що хочу йти своїм шляхом", — зазначила Костюк.

