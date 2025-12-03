Відео
Як живе та чим займається на елітному курорті дружина Бубки

Як живе та чим займається на елітному курорті дружина Бубки

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 08:20
Як виглядає дружина Сергія Бубки: історія Лілії Тютюник та їхнього життя
Дружина Сергія Бубки Лілія Тютюник. Фото: УНІАН

Легендарний український легкоатлет та функціонер Сергій Бубка після початку повномасштабної війни знаходиться за межами України. Він з сім’єю може проживати в Монако, де у них величезний маєток.

Разом з колишнім спортсменом знаходиться дружина Лілія Тютюник, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сергей Бубка и Лилия Тютюнык
Сергій Бубка та Лілія Тютюник. Фото: УНІАН

Як виглядає дружина Бубки

Колись юна художня гімнастка, Лілія познайомилася з Бубкою на стадіоні у 1983 році, коли вже сама навчала дітей художній гімнастиці. Тоді вона навіть не підозрювала, що має справу зі світовим рекордсменом — Бубка був надзвичайно скромним.

За рік після знайомства пара зіграла весілля. У шлюбі народилися двоє синів: Віталій (1985 року народження) і Сергій (1987 року). Обидва пізніше обрали теніс, але їхня спортивна кар’єра не дійшла до таких висот, як у батька.

Після завершення спортивної кар’єри сім’я десятки років жила за межами України — на Лазуровому узбережжі. У них є розкішний двоповерховий особняк з басейном і садом, ймовірно на околицях Монако, зареєстрований на Лілію.

Особняк Бубки
Маєток Сергія Бубки. Фото: кадр з відео "Української правди"

Протягом цього часу Лілія супроводжувала чоловіка на офіційних зустрічах, спортивних заходах, виставках та візитах до спортивних шкіл і інтернатів. Родина подорожувала — море, гори, відпочинок за кордоном — усе це стало частиною їхнього життя.

З початком повномасштабної війни їхній спосіб життя змінився. Бубка перебував у Києві, але пізніше переїхав — як і раніше, їхня сім’я опинилася за кордоном.

Нагадаємо, Сергій Ребров розповів про померлу легенду "Динамо" та свого вчителя Володимира Мунтяна.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може повернутися на поле, але не в "Челсі".

Колишній футболіст Артем Мілевський висловився про мобілізацію Дениса Гармаша.

