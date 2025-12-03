Видео
Главная Спорт Как живет и чем занимается на элитном курорте жена Бубки

Как живет и чем занимается на элитном курорте жена Бубки

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 08:20
Как выглядит жена Сергея Бубки: история Лилии Тютюнык и их жизни
Жена Сергея Бубки Лилия Тютюнык. Фото: УНИАН

Легендарный украинский легкоатлет и функционер Сергей Бубка после начала полномасштабной войны находится за пределами Украины. Он с семьей может проживать в Монако, где у них огромное поместье.

Вместе с бывшим спортсменом находится супруга Лилия Тютюнык, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Сергей Бубка и Лилия Тютюнык
Сергей Бубка и Лилия Тютюнык и Сергей Бубка. Фото: УНИАН

Как выглядит жена Бубки

Некогда юная художественная гимнастка, Лилия познакомилась с Бубкой на стадионе в 1983 году, когда уже сама обучала детей художественной гимнастике. Тогда она даже не подозревала, что имеет дело с мировым рекордсменом — Бубка был чрезвычайно скромным.

Через год после знакомства пара сыграла свадьбу. В браке родились двое сыновей: Виталий (1985 года рождения) и Сергей (1987 года). Оба позже выбрали теннис, но их спортивная карьера не дошла до таких высот, как у отца.

После завершения спортивной карьеры семья десятки лет жила за пределами Украины — на Лазурном побережье. У них есть роскошный двухэтажный особняк с бассейном и садом, вероятно в окрестностях Монако, зарегистрированный на Лилию.

Особняк Бубки
Имение Сергея Бубки. Фото: кадр из видео "Украинской правды"

В течение этого времени Лилия сопровождала мужа на официальных встречах, спортивных мероприятиях, выставках и визитах в спортивные школы и интернаты. Семья путешествовала — море, горы, отдых за границей — все это стало частью их жизни.

С началом полномасштабной войны их образ жизни изменился. Бубка находился в Киеве, но позже переехал — как и раньше, их семья оказалась за границей.

Напомним, Сергей Ребров рассказал об умершей легенде "Динамо" и своем учителе Владимире Мунтяне.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле, но не в "Челси".

Бывший футболист Артем Милевский высказался о мобилизации Дениса Гармаша.

Легкая атлетика Сергей Бубка НОК Украины МОК жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
