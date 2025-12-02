Ребров зворушливо відреагував на смерть легенди Динамо Мунтяна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть легенди київського "Динамо" Володимира Мунтяна. Культовий український футболіст помер на 80-му році життя.

Свою реакцію на смерть Мунтяна Ребров опублікував в Instagram.

Ребров емоційно відреагував на смерть Мунтяна, назвавши його своїм учителем і наставником. У зворушливому зверненні коуч пригадав їхню останню розмову після матчу проти Ісландії, коли Мунтян, попри тяжкий стан, зателефонував, щоб привітати команду з виходом у плей-оф.

Ребров розповів, що вони домовлялися незабаром побачитися, але цього зробити вже не вдалося, що особливо боляче для наставника національної команди.

Тренер підкреслив, що Мунтян був для нього не просто легендою українського футболу, а людиною, яка багато в чому визначила його шлях у професійному спорті.

Саме під керівництвом Володимира він грав за олімпійську збірну, а перші кроки в тренерській роботі робив у молодіжці "Динамо", де Мунтян допомагав йому порадами та підтримкою.

"Володимир Федорович завжди знав, як підтримати, що сказати, як додати впевненості так, як мало хто вмів.

Я вдячний долі, що мав честь знати його й вчитися в нього!

Втрата таких людей ранить. Але його уроки, його ставлення до футболу й до людей — залишаться зі мною назавжди. Дякую за все, Володимире Федоровичу! Вічна пам’ять...", — написав Ребров.