Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ребров розчулився через смерть легенди Динамо

Ребров розчулився через смерть легенди Динамо

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 17:28
Ребров зворушливо відреагував на смерть легенди Динамо Мунтяна
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на смерть легенди київського "Динамо" Володимира Мунтяна. Культовий український футболіст помер на 80-му році життя.

Свою реакцію на смерть Мунтяна Ребров опублікував в Instagram.

Реклама
Читайте також:
Ребров и Мунтян
Сергій Ребров та Володимир Мунтян. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Ребров втратив одного з вчителів

Ребров емоційно відреагував на смерть Мунтяна, назвавши його своїм учителем і наставником. У зворушливому зверненні коуч пригадав їхню останню розмову після матчу проти Ісландії, коли Мунтян, попри тяжкий стан, зателефонував, щоб привітати команду з виходом у плей-оф.

Ребров розповів, що вони домовлялися незабаром побачитися, але цього зробити вже не вдалося, що особливо боляче для наставника національної команди.

Тренер підкреслив, що Мунтян був для нього не просто легендою українського футболу, а людиною, яка багато в чому визначила його шлях у професійному спорті.

Саме під керівництвом Володимира він грав за олімпійську збірну, а перші кроки в тренерській роботі робив у молодіжці "Динамо", де Мунтян допомагав йому порадами та підтримкою.

"Володимир Федорович завжди знав, як підтримати, що сказати, як додати впевненості так, як мало хто вмів.
Я вдячний долі, що мав честь знати його й вчитися в нього!

Втрата таких людей ранить. Але його уроки, його ставлення до футболу й до людей — залишаться зі мною назавжди. Дякую за все, Володимире Федоровичу! Вічна пам’ять...", — написав Ребров.

Нагадаємо, Артем Мілевський розповів, що думає про мобілізацію експартнера по збірній України Дениса Гармаша.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс може призначити іноземного фахівця на посаду головного тренера.

Стало відомо, коли може відновитися кар'єра Михайла Мудрика.

смерть футбол Динамо Сергій Ребров Володимир Мунтян
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації