Головна Спорт Мілевський розкритикував вчинок Гармаша перед затриманням ТЦК

Мілевський розкритикував вчинок Гармаша перед затриманням ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:50
Мілевський пояснив, чому ТЦК мобілізував Гармаша
Артем Мілевський у 2025 році. Фото: instagram.com/timi1010/

Колишній форвард "Динамо" Артем Мілевський вирішив прокоментувати зміни в житті колишнього партнера по команді. Минулого тижня співробітники ТЦК та СП мобілізували Дениса Гармаша.

Мілевський вважає, що ексхавбек національної команди міг уникнути такого розвитку подій, повідомляє "Українська правда".

Читайте також:

За словами Артема Мілевського, вік та життєвий досвід мали б утримати Дениса Гармаша від ризикованих дій уночі, особливо з огляду на його ситуацію з документами та відсутністю броні. Він підкреслив, що йдеться не про роботу ТЦК, а про особисте рішення футболіста, яке викликало в нього подив.

Денис Гармаш
Денис Гармаш під час виступу в "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Що Мілевський сказав про вчинок Гармаша

У контексті дискусії Артем зауважив, що футболісти, добре розуміючи правила воєнного часу, мають фільтрувати свої дії, адже суспільна увага до них значно вища. Його реакція викликала нову хвилю обговорень, адже багато хто порівняв підхід Мілевського та поведінку інших колишніх гравців.

"Я говорив про сам факт - про те, що доросла людина не може дозволяти собі такі речі вночі. Я не розумію, як можна ризикувати, знаючи свою ситуацію. Це не злість, а просто констатація того, що вчинок був неправильним", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, раніше новий наставник "Динамо" Ігор Костюк обрав футболіста, який повернеться до київської команди.

Ексзахисник "Динамо" Ілля Забарний вийде на після з російським воротарем Матвієм Сафоновим, який повернувся в основу "ПСЖ".

спорт футбол Артем Мілевський Денис Гармаш мобілізація ТЦК та СП
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
