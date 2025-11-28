Колишній гравець Динамо Гармаш мобілізований — що відомо офіційно

Денис Гармаш (у центрі) з Віталієм Буяльським. Фото: УНІАН

Київський територіальний центр комплектування офіційно повідомив про мобілізацію експівзахисника "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша. За даними ТЦК, спортсмен не мав ні бронювання, ні відстрочки.

Гармаша було викликано для уточнення відомостей і проходження всіх необхідних процедур, повідомляє пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook.

Читайте також:

В останню добу в мережі з'явилися повідомлення про те, що відомого футболіста Дениса Гармаша нібито затримали співробітники ТЦК та СП силовими методами. Також писали про те, що у спортсмена вимагали гроші за те, щоб його відпустити.

Денис Гармаш (у центрі) під час атаки. Фото: УНІАН

Щоб припинити поширення подібних маніпуляцій, столичний центр роз'яснив, що футболіста доставила поліція лише для перевірки даних, без застосування тиску або порушень із чийогось боку.

У ТЦК уточнили, що після проходження ВЛК та бесіди з рекрутерами Гармаш самостійно обрав службу в одному з підрозділів Збройних сил України. У заяві підкреслили, що жодних скарг на дії співробітників від футболіста не надходило, а інформація про "примус" не відповідає дійсності.

Яку роль Гармаш виконає в підрозділі

Наразі вирішується питання розподілу колишнього хавбека, однак підкреслюється, що він почне службу на загальних підставах. У центрі зазначають, що вибір підрозділу було узгоджено з його підготовкою та можливостями, а подальші рішення ухвалюватимуться за стандартною процедурою.

У структурі ТЦК запевнили, що ситуація є повністю контрольованою та розвивалася в правовому полі. Мобілізація футболіста стала звичайним процесом у рамках чинного порядку, а всі публічні домисли не мають підтвердження.

Денис Гармаш є вихованцем київського "Динамо". Він пішов зі столичного клубу 2023 року, після чого виступав за хорватський "Осієк" та харківський "Металіст 1925". Останнім часом Гармаш захищав кольори ФК "Лісове", який виступає у Другій лізі.

