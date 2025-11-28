У Ліверпулі визначили дедлайн щодо звільнення Слота

У Ліверпулі назвали терміни звільнення Арне Слота
Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот опинився під серйозним тиском після серії провальних результатів. Команда програла дев'ять з останніх дванадцяти матчів.
Дві поразки поспіль на "Енфілді" — від "Ноттінгем Форест" та ПСВ — спровокували частину вболівальників вимагати відставки фахівця, повідомляє Daily Mail.
Керівництво "Ліверпуля" продовжує публічно підтримувати Арне Слота. Клуб поки що не розглядає негайне звільнення, проте стурбований динамікою виступів та рівнем гри команди. Внутрішні контакти між Слотом та керівництвом залишаються стабільними, а головною темою залишається пошук способів виходу з кризи, яка затягнулася на декілька місяців.
Ключове рішення ухвалено - Слот отримав дедлайн
Перед матчем із "Вест Гемом" наставник зазначив, що команда демонструє характер, попри серію невдач, однак клуб очікує більш вагомих доказів прогресу. "Ліверпуль" розраховує, що повернення Алісона, а також можливе відновлення Флоріана Вірца допоможуть стабілізувати гру. У штабі також сподіваються, що травма Екітіке виявиться несерйозною і він зможе повернутися до роботи найближчими днями.
Буденні тренування були перебудовані під відновлювальний режим, а команда проведе останню повноцінну сесію тільки в суботу перед виїздом до Лондона. Керівництво клубу залишається переконане, що поточний склад здатний вибратися з кризи, але вимагає від тренера миттєвої реакції та коригування кадрових рішень.
Вирішальним фактором стане найближчий відрізок чемпіонату: на екстреній нараді було визначено, що Слот зобов'язаний набрати шість очок у двох наступних матчах АПЛ. Це рішення називають останнім попередженням, і саме воно стане визначальним для подальшої долі тренера в клубі.
Нагадаємо, у київському "Динамо" вже відбулася тренерська відставка через серію поразок команди.
Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс уже визначився з новим наставником столичної команди.
На звільнення Олександра Шовковського відгукнувся навіть головний тренер "Шахтаря" Арда Туран.
