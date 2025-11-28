У Ліверпулі визначили дедлайн щодо звільнення Слота

Арне Слот під час тренування. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот опинився під серйозним тиском після серії провальних результатів. Команда програла дев'ять з останніх дванадцяти матчів.

Дві поразки поспіль на "Енфілді" — від "Ноттінгем Форест" та ПСВ — спровокували частину вболівальників вимагати відставки фахівця, повідомляє Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Керівництво "Ліверпуля" продовжує публічно підтримувати Арне Слота. Клуб поки що не розглядає негайне звільнення, проте стурбований динамікою виступів та рівнем гри команди. Внутрішні контакти між Слотом та керівництвом залишаються стабільними, а головною темою залишається пошук способів виходу з кризи, яка затягнулася на декілька місяців.

Мохаммед Салах та Арне Слот. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ключове рішення ухвалено - Слот отримав дедлайн

Перед матчем із "Вест Гемом" наставник зазначив, що команда демонструє характер, попри серію невдач, однак клуб очікує більш вагомих доказів прогресу. "Ліверпуль" розраховує, що повернення Алісона, а також можливе відновлення Флоріана Вірца допоможуть стабілізувати гру. У штабі також сподіваються, що травма Екітіке виявиться несерйозною і він зможе повернутися до роботи найближчими днями.

Буденні тренування були перебудовані під відновлювальний режим, а команда проведе останню повноцінну сесію тільки в суботу перед виїздом до Лондона. Керівництво клубу залишається переконане, що поточний склад здатний вибратися з кризи, але вимагає від тренера миттєвої реакції та коригування кадрових рішень.

Вирішальним фактором стане найближчий відрізок чемпіонату: на екстреній нараді було визначено, що Слот зобов'язаний набрати шість очок у двох наступних матчах АПЛ. Це рішення називають останнім попередженням, і саме воно стане визначальним для подальшої долі тренера в клубі.

Нагадаємо, у київському "Динамо" вже відбулася тренерська відставка через серію поразок команди.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс уже визначився з новим наставником столичної команди.

На звільнення Олександра Шовковського відгукнувся навіть головний тренер "Шахтаря" Арда Туран.