Туран здивував заявою про проблеми Динамо

Туран здивував заявою про проблеми Динамо

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 10:10
Туран пояснив, чому заздрить Шовковському
Арда Туран після матчу "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран після перемоги своєї команди над "Шемрок Роверс" у четвертому турі Ліги конференцій висловив думку про рішення київського "Динамо".

Напередодні столичний клуб відправив Олександра Шовковського у відставку після поразки в Нікосії, що стало однією з головних подій туру, повідомляє "Трибуна".

Арда Туран зазначив, що почув новину вже після гри та визнав, що ситуація в українському футболі стрімко змінюється. Він наголосив, що подібні рішення завжди викликають резонанс, особливо коли йдеться про тренера, який нещодавно ставав чемпіоном країни та зберігав високий рівень конкуренції в лізі.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський незадовго до звільнення. Фото: УНІАН

Як Туран оцінює роботу Шовковського

Наставник "Шахтаря" нагадав, що суперництво з киянами в останні місяці стало чинником, який стимулював розвиток його команди. За його словами, він із повагою ставиться до того, як Шовковський намагався перебудувати гру "Динамо" в непростих умовах, і що матч проти "Шахтаря" завжди вимагав максимальної концентрації.

Водночас Туран акцентував, що зараз його команда зосереджена на власних завданнях у Лізі конференцій. Він наголосив на важливості виїзної перемоги в Ірландії та додав, що внутрішня стабільність має ключовий вплив на результат.

"Це тренер, якому я навіть трохи заздрю ​​з того часу, як приїхав сюди. Я завжди поважав Олександра Шовковського, він дійсно підняв рівень конкуренції в чемпіонаті. Мені було приємно змагатися з ним на полі, і я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі. Зараз же ми повинні думати насамперед про нашу команду і про нашу організацію", — заявив Туран.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" здобув важливу з погляду турнірних перспектив перемогу в Лізі Конференцій.

А президент київського "Динамо" вже призначив нового тренера в команду — що про нього відомо.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
