Туран пояснив, чому заздрить Шовковському

Туран здивував заявою про проблеми Динамо
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран після перемоги своєї команди над "Шемрок Роверс" у четвертому турі Ліги конференцій висловив думку про рішення київського "Динамо".
Напередодні столичний клуб відправив Олександра Шовковського у відставку після поразки в Нікосії, що стало однією з головних подій туру, повідомляє "Трибуна".
Арда Туран зазначив, що почув новину вже після гри та визнав, що ситуація в українському футболі стрімко змінюється. Він наголосив, що подібні рішення завжди викликають резонанс, особливо коли йдеться про тренера, який нещодавно ставав чемпіоном країни та зберігав високий рівень конкуренції в лізі.
Як Туран оцінює роботу Шовковського
Наставник "Шахтаря" нагадав, що суперництво з киянами в останні місяці стало чинником, який стимулював розвиток його команди. За його словами, він із повагою ставиться до того, як Шовковський намагався перебудувати гру "Динамо" в непростих умовах, і що матч проти "Шахтаря" завжди вимагав максимальної концентрації.
Водночас Туран акцентував, що зараз його команда зосереджена на власних завданнях у Лізі конференцій. Він наголосив на важливості виїзної перемоги в Ірландії та додав, що внутрішня стабільність має ключовий вплив на результат.
"Це тренер, якому я навіть трохи заздрю з того часу, як приїхав сюди. Я завжди поважав Олександра Шовковського, він дійсно підняв рівень конкуренції в чемпіонаті. Мені було приємно змагатися з ним на полі, і я бажаю йому успіхів у подальшій кар'єрі. Зараз же ми повинні думати насамперед про нашу команду і про нашу організацію", — заявив Туран.
