Матч у Дубліні став випробуванням для Шахтаря, який здобув важливу перемогу

Юхим Конопля дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" провів виїзний матч 4-го туру загальної стадії Ліги конференцій та зумів домогтися важливої перемоги. Українська команда могла здобути більш впевнену перемогу, але наприкінці зустрічі втратила ініціативу.

"Гірники" продовжують претендувати на вихід у плей-оф турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

Українська команда почала зустріч активно, контролювала м'яч та розкрила оборону суперника в середині першого тайму. Після прострілу Вінісіуса з правого флангу Кауан Еліас відкрив рахунок, замкнувши передачу з центру штрафного.

Донеччани продовжували створювати підходи, проте удари Азарова та Невертона з-за меж штрафного майданчика мети не досягли. У господарів єдиний гострий момент виник наприкінці тайму, коли після прострілу Хеффні м'яч міг опинитися в порожніх воротах, проте Бондар встиг винести його в останній момент. "Шахтар" пішов на перерву, зберігши мінімальну перевагу.

Кауан Еліас під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як розвивалася гра після перерви

Початок другого тайму видався для гостей напруженим: Бондар знову врятував команду, вибивши м'яч із лінії воріт після помилки молодого Фесюна, який замінив Різника, що відчув дискомфорт перед матчем. Невдовзі господарі створили ще один момент ударом Гілі здалеку, але м'яч пройшов поруч зі штангою. Після цього донеччани відновили контроль над грою і почали знову нагнітати тиск біля чужих воріт.

"Шахтар" отримав шанс закріпити перевагу на 58-й хвилині: Еліас пробивав головою після подачі Азарова, проте Макгінті впорався з ударом. Але на 77-й хвилині гості досягли успіху: Назаріна виконав прямий удар зі штрафного і послав м'яч точно в сітку. За декілька хвилин півзахисник міг оформляти дубль, але його удар у грі припав у штангу, а потім VAR скасував гол Еліаса через офсайд.

Фінальний відрізок видався напруженим: "Шемрок Роверс" скоротив різницю зусиллями Моллі за три хвилини до основного часу, але донеччани відповіли небезпечним моментом Еліаса, який голкіпер господарів перевів на кутовий. Команда Арди Турана витримала додані хвилини та довела матч до перемоги, набравши важливі три очки в боротьбі за вихід із групи.

Нагадаємо, київське "Динамо" не змогло виграти свій матч у Лізі Конференцій, після чого команда зіткнулася із серйозними змінами.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс відправив у відставку Олександра Шовковського та призначив нового тренера.