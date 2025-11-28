Відео
Головна Спорт Динамо програло Омонії — розбір матчу Ліги конференцій

Динамо програло Омонії — розбір матчу Ліги конференцій

Дата публікації: 28 листопада 2025 08:45
Поразка Динамо від Омонії опустила клуб на 27 місце в ЛК
Руслан Нещерет пропускає гол. Фото: пресслужба Динамо

Київське "Динамо" поступилося "Омонії" в 4-му турі основного етапу Ліги конференцій, програвши в Нікосії з рахунком 0:2. Ця поразка критично позначилася на шансах "біло-синіх" вийти в плей-оф турніру.

Перед стартом поєдинку саме "Динамо" було фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Команда Олександра Шовковського підходила до матчу серед найкращих 24 клубів турніру, але мала лише три очки й не могла дозволити собі осічку перед складним календарем, де попереду зустріч із "Фіорентиною" та матчі проти аутсайдерів. Попри необхідність результату, кияни не змогли скористатися шансом.

Александр Пихаленок
Олександр Піхальонок із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Господарі виставили напіврезервний склад, залишивши в запасі ключових гравців. Олександр Шовковський також провів ротацію, випустивши на поле низку футболістів, які раніше не мали стабільної практики. Кияни почали активніше, створивши моменти через фланги та підключення Караваєва, але реалізувати переваги стартових хвилин так і не вдалося.

Згодом "Омонія" вирівняла гру і стала частіше загрожувати воротам Нещерета. На 32-й хвилині кіпрська команда заробила пенальті після фолу Попова, і Семеду реалізував удар із "точки". "Динамо" мало моменти для відповіді, включно з небезпечними епізодами Піхальонка та Волошина, але піти від рахунку 0:1 до перерви киянам не вдалося.

Як "Омонія" добила матч у другому таймі

Після заміни травмованого Попова перебудова оборони позначилася на впевненості гостей. На 59-й хвилині "Омонія" подвоїла перевагу в контратаці, коли Неофіту встиг зіграти на добиванні після удару в поперечину. "Динамо" спробувало пожвавити гру замінами та створило декілька моментів, але Узохо продовжував виручати господарів.

У заключній частині гри ініціативою вже повністю володіли кіпріоти, які додали свіжих гравців із досвідом виступів у топлігах. "Динамо" перестало створювати загрози та поступилося у справі. Поразка опустила киян на 27 місце серед учасників основного етапу, тоді як "Омонія" піднялася на 18 позицію, оформивши першу перемогу в турнірі.

Нагадаємо, раніше Владислав Ващук зробив заяву про майбутнє Олександра Шовковського в київському "Динамо".

А незадовго до матчу проти "Омонії" українська команда втратила через травму важливого футболіста.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
