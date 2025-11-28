Поражение Динамо от Омонии опустило клуб на 27-е место в ЛК

Руслан Нещерет пропускает гол. Фото: пресс-служба Динамо

Киевское "Динамо" уступило "Омонии" в 4-м туре основного этапа Лиги конференций, проиграв в Никосии со счетом 0:2. Это поражение критически сказалось на шансах "бело-синих" выйти в плей-офф турнира.

Перед стартом поединка именно "Динамо" было фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

Команда Александра Шовковского подходила к матчу среди лучших 24 клубов турнира, но имела всего три очка и не могла позволить себе осечку перед сложным календарём, где впереди встреча с "Фиорентиной" и матчами против аутсайдеров. Несмотря на необходимость результата, киевляне не смогли воспользоваться шансом.

Александр Пихаленок с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Хозяева выставили полурезервный состав, оставив в запасе ключевых игроков. Александр Шовковский также провёл ротацию, выпустив на поле ряд футболистов, которые ранее не имели стабильной практики. Киевляне начали активнее, создав моменты через фланги и подключение Караваева, но реализовать преимущества стартовых минут так и не удалось.

Со временем "Омония" выровняла игру и стала чаще угрожать воротам Нещерета. На 32-й минуте кипрская команда заработала пенальти после фола Попова, и Семеду реализовал удар с "точки". "Динамо" имело моменты для ответа, включая опасные эпизоды Пихаленка и Волошина, но уйти от счета 0:1 до перерыва киевлянам не удалось.

Как "Омония" добила матч во втором тайме

После замены травмированного Попова перестройка обороны сказалась на уверенности гостей. На 59-й минуте "Омония" удвоила преимущество в контратаке, когда Неофиту успел сыграть на добивании после удара в перекладину. "Динамо" попыталось оживить игру заменами и создало несколько моментов, но Узохо продолжал выручать хозяев.

В заключительной части игры инициативой уже полностью владели киприоты, добавившие свежих игроков с опытом выступлений в топ-лигах. "Динамо" перестало создавать угрозы и уступило по делу. Поражение опустило киевлян на 27-е место среди участников основного этапа, тогда как "Омония" поднялась на 18-ю позицию, оформив первую победу в турнире.

