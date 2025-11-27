Шовковский назвал игроков, которые пропустят матч Динамо с Омонией

Владимир Бражко в матче против "Колоса". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" 27 ноября сыграет в матче Лиги конференции. Соперником бело-синих станет кипрская "Омония".

Перед игрой главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал об игроках, которые не сыграют в матче, передает пресс-служба "Динамо".

Владимир Бражко. Фото: "Динамо" Киев

У Бражко тяжелая травма

По словам Шовковского, проблем с кадровым ресурсом у киевлян стало больше. К тем игрокам, которые уже находятся в лазарете — Андрее Ярмоленко, Николаю Шапаренко и Владимиру Биловару — добавился и Владимир Бражко. Полузащитник получил повреждение после игры с "Колосом", а медицинское обследование подтвердило перелом ребра. Поэтому футболист не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Шовковский подчеркнул, что команда готовится к поединку в рабочем режиме, однако вынужденные потери требуют коррекции планов и поиска оптимальных решений в стартовом составе.

Наставник также отметил, что несмотря на трудности, "Динамо" настроено дать максимальный бой "Омонии" и рассчитывает на положительный результат в матче.

