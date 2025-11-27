Шовковський назвав гравців, які пропустять матч Динамо з Омонією

Володимир Бражко в матчі проти "Колоса". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 27 листопада зіграє у матчі Ліги конференції. Суперником біло-синіх стане кіпрська "Омонія".

Перед грою головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про гравців, які не зіграють в матчі, передає пресслужба "Динамо".

Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

У Бражка важка травма

За словами Шовковського, проблем із кадровим ресурсом у киян побільшало. До тих гравців, які вже перебувають у лазареті — Андрія Ярмоленка, Миколи Шапаренка та Володимира Біловара — додався й Володимир Бражко. Півзахисник зазнав ушкодження після гри з "Колосом", а медичне обстеження підтвердило перелом ребра. Через це футболіст не зможе допомогти команді у найближчих матчах.

Шовковський підкреслив, що команда готується до поєдинку в робочому режимі, проте вимушені втрати вимагають корекції планів та пошуку оптимальних рішень у стартовому складі.

Наставник також зазначив, що попри труднощі, "Динамо" налаштоване дати максимальний бій "Омонії" та розраховує на позитивний результат у матчі.

