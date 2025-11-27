Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бражко отримав важку травму перед грою з Омонією

Бражко отримав важку травму перед грою з Омонією

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 01:17
Оновлено: 01:17
Шовковський назвав гравців, які пропустять матч Динамо з Омонією
Володимир Бражко в матчі проти "Колоса". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" 27 листопада зіграє у матчі Ліги конференції. Суперником біло-синіх стане кіпрська "Омонія".

Перед грою головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про гравців, які не зіграють в матчі, передає пресслужба "Динамо".

Реклама
Читайте також:
Владимир Бражко
Володимир Бражко. Фото: "Динамо" Київ

У Бражка важка травма

За словами Шовковського, проблем із кадровим ресурсом у киян побільшало. До тих гравців, які вже перебувають у лазареті — Андрія Ярмоленка, Миколи Шапаренка та Володимира Біловара — додався й Володимир Бражко. Півзахисник зазнав ушкодження після гри з "Колосом", а медичне обстеження підтвердило перелом ребра. Через це футболіст не зможе допомогти команді у найближчих матчах.

Шовковський підкреслив, що команда готується до поєдинку в робочому режимі, проте вимушені втрати вимагають корекції планів та пошуку оптимальних рішень у стартовому складі.

Наставник також зазначив, що попри труднощі, "Динамо" налаштоване дати максимальний бій "Омонії" та розраховує на позитивний результат у матчі.

Нагадаємо, форвард "Баварії" Гаррі Кейн розповів по свій майбутній клуб.

Головний тренер "Барселони" розкритикував підопічних за розгром від "Челсі".

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко прибув до Литви на баскетбольний матч.

футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський Володимир Бражко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації