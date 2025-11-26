Гаррі Кейн заявив, чи хоче залишитися в Баварії

Кейн розповів, де продовжить кар'єру
У червні 2027 року форвард "Баварії" Гаррі Кейн стане вільним агентом та може покинути клуб. У нападника збірної Англії буде багато варіантів для продовження кар'єри.
Про своє майбутнє Кейн висловився на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти "Арсеналу".
Де Кейн продовжить кар'єру
За словами Кейна, перехід до німецького гранда був одним із найкращих рішень у його кар’єрі. Футболіст підкреслив, що можливість відчути нову лігу, провести єврокубкові вечори та познайомитися з іншою культурою допомогли йому суттєво зрости як футболісту. Тому цей крок він вважає великим етапом у своєму розвитку.
Кейн зазначив, що повністю готовий залишитися в "Баварії" надовго й не розглядає варіанти переходу в інші клуби. Свою команду він вважає однією з найсильніших у Європі й підкреслює, що зараз почувається в Мюнхені щасливим.
В найближчі місяці Кейн очікує на переговори з керівництвом щодо свого майбутнього та планів клубу. Він наголосив, що не бачить передумов для будь-яких змін.
Гаррі Кейн перейшов до "Баварії" з англійського "Тоттенгема", з яким нічого суттєвого не виграв. В Мюнхені гравець став чемпіоном Німеччини у сезоні 2024/2025 та виграв Суперкубок країни у 2025-му.
Нагадаємо, наставник "Барселони" "Гансі" Флік був злий після поразки від "Челсі".
Колишній боксер Василь Ломаченко продовжує свою закордонну подорож — цього разу він прибув до Литви, щоб підтримати товариша.
У французькому "ПСЖ" показали, як розмовляють росіянин Матвій Сафонов та українець Ілля Забарний.
Читайте Новини.LIVE!