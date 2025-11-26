Відео
Відео

Кейн розповів, де продовжить кар'єру

Дата публікації: 26 листопада 2025 16:09
Оновлено: 15:49
Гаррі Кейн заявив, чи хоче залишитися в Баварії
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

У червні 2027 року форвард "Баварії" Гаррі Кейн стане вільним агентом та може покинути клуб. У нападника збірної Англії буде багато варіантів для продовження кар'єри.

Про своє майбутнє Кейн висловився на пресконференції перед матчем Ліги чемпіонів проти "Арсеналу".

Де Кейн продовжить кар'єру

За словами Кейна, перехід до німецького гранда був одним із найкращих рішень у його кар’єрі. Футболіст підкреслив, що можливість відчути нову лігу, провести єврокубкові вечори та познайомитися з іншою культурою допомогли йому суттєво зрости як футболісту. Тому цей крок він вважає великим етапом у своєму розвитку.

Кейн зазначив, що повністю готовий залишитися в "Баварії" надовго й не розглядає варіанти переходу в інші клуби. Свою команду він вважає однією з найсильніших у Європі й підкреслює, що зараз почувається в Мюнхені щасливим.

В найближчі місяці Кейн очікує на переговори з керівництвом щодо свого майбутнього та планів клубу. Він наголосив, що не бачить передумов для будь-яких змін.

Гаррі Кейн перейшов до "Баварії" з англійського "Тоттенгема", з яким нічого суттєвого не виграв. В Мюнхені гравець став чемпіоном Німеччини у сезоні 2024/2025 та виграв Суперкубок країни у 2025-му.

футбол Футбол трансфери Баварія Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
