Головна Спорт Забарного зафіксували під час розмови з росіянином

Забарного зафіксували під час розмови з росіянином

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 08:09
Оновлено: 08:17
Забарного помітили під час розмови з Сафоновим перед тренуванням ПСЖ
Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний раніше заявляв, що не спілкується з російським одноклубником Матвієм Сафоновим. Однак з'явилося підтвердження, що це не так.

Спілкування українця та росіянина випадково зафіксувало клубне телебачення, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Забарний спілкується з росіянином

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке перед тренуванням давав коментар клубній пресслужбі. В цей момент вийшли Забарний та Сафонов, які спілкувались один з одним.

Илья Забарный
Забарний розмовляв з Сафоновим. Фото: White Blue Team | Динамо Київ

Сафонов раніше публічно не підтримував війну в Україні, але й не висловлювався проти неї.

Натомість Забарний з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні сили України, беручи участь у зборах.

Нагадаємо, визначився кошик збірної України на жеребкування чемпіонату світу-2026.

Також в УАФ повідомили про плани на матчі проти Швеції та можливим фіналом.

Російський голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов планує покинути клуб.

футбол ПСЖ Ілля Забарний українські легіонери (футбол) російські спортсмени Матвій Сафонов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
