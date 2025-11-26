Забарного помітили під час розмови з Сафоновим перед тренуванням ПСЖ

Забарного зафіксували під час розмови з росіянином
Український центральний захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний раніше заявляв, що не спілкується з російським одноклубником Матвієм Сафоновим. Однак з'явилося підтвердження, що це не так.
Спілкування українця та росіянина випадково зафіксувало клубне телебачення.
Забарний спілкується з росіянином
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке перед тренуванням давав коментар клубній пресслужбі. В цей момент вийшли Забарний та Сафонов, які спілкувались один з одним.
Сафонов раніше публічно не підтримував війну в Україні, але й не висловлювався проти неї.
Натомість Забарний з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні сили України, беручи участь у зборах.
