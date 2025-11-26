Забарного помітили під час розмови з Сафоновим перед тренуванням ПСЖ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Український центральний захисник французького "ПСЖ" Ілля Забарний раніше заявляв, що не спілкується з російським одноклубником Матвієм Сафоновим. Однак з'явилося підтвердження, що це не так.

Спілкування українця та росіянина випадково зафіксувало клубне телебачення, повідомив портал Новини.LIVE.

Забарний спілкується з росіянином

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке перед тренуванням давав коментар клубній пресслужбі. В цей момент вийшли Забарний та Сафонов, які спілкувались один з одним.

Забарний розмовляв з Сафоновим. Фото: White Blue Team | Динамо Київ

Сафонов раніше публічно не підтримував війну в Україні, але й не висловлювався проти неї.

Натомість Забарний з перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні сили України, беручи участь у зборах.

Російський голкіпер французького "ПСЖ" Матвій Сафонов планує покинути клуб.