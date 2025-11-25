Відео
Україна
Головна Спорт Шевченко пояснив, що чекає на Україну в разі перемоги над Швецією

Шевченко пояснив, що чекає на Україну в разі перемоги над Швецією

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 09:45
Оновлено: 10:10
Шевченко розкрив важливу деталь про майбутнє збірної України
Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

У рамках відбору на ЧС-2026 збірній України залишилося провести щонайбільше два матчі. Для одного з них команді, не виключено, доведеться шукати новий стадіон.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, де гратимуть підопічні Сергія Реброва, повідомляє "Чемпіон".

Читайте також:

Суперником збірної України в півфіналі відбору на Кубок Світу стане Швеція. Після цього переможець пари зіграє або з Польщею, або з Албанією. У разі виходу на "кадру" підопічним Сергія Реброва буде складно грати у Варшаві або Кракові, оскільки на цьому поєдинку переважна частина вболівальників підтримуватимуть свою рідну команду.

Виктор Цыганков
Віктор Циганков та Олександр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Що Шевченко сказав про збірну України

Глава УАФ подякував Польщі за гостинність та можливість проводити в цій країні домашні матчі "синьо-жовтих". Функціонер заявив, що футболісти почуваються комфортно та безпечно в цій країні.

"Зараз на нас чекає велика робота з підготовки до матчів у березні. Ми обиратимемо найзручніші локації для проведення ігор, враховуючи всі нюанси та потреби збірної України. Завдання полягає в тому, щоб знайти найкраще рішення для збірної та вболівальників", — заявив Шевченко.

Стикові поєдинки відбору на ЧС-2026 відбудуться 26 та 31 березня.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
