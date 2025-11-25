Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шевченко объяснил, что ждет Украину в случае победы над Швецией

Шевченко объяснил, что ждет Украину в случае победы над Швецией

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 09:45
обновлено: 10:10
Шевченко раскрыл важную деталь о будущем сборной Украины
Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести самое большее два матча. Для одного их них команде, не исключено, придется искать новый стадион. 

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, где будут играть подопечные Сергея Реброва, сообщает "Чемпион". 

Реклама
Читайте также:

Соперником сборной Украины в полуфинале отбора на Кубок Мира станет Швеция. После этого победитель пары сыграет либо с Польшей, либо с Албанией. В случае выхода на "кадру" подопечным Сергея Реброва будет сложно играть в Варшаве или Кракове, так как на этом поединке подавляющая часть болельщиков будут поддерживать свою родную команду. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков и Александр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко сказал о сборной Украины

Глава УАФ поблагодарил Польшу за гостеприимство и возможность проводить в этой стране домашние матчи "сине-желтых". Функционер заявил, что футболисты чувствуют себя комфортно и безопасно в этой стране. 

"Сейчас нам предстоит большая работа по подготовке к матчам в марте. Мы будем выбирать наиболее удобные локации для проведения игр, учитывая все нюансы и потребности сборной Украины. Задача состоит в том, чтобы найти наилучшее решение для сборной и болельщиков", — заявил Шевченко. 

Стыковые поединки отбора на ЧМ-2026 состоятся 26 и 31 марта. 

Напомним, Денис Бойко объяснил, почему киевское "Динамо" начало часто проигрывать матчи. 

Украинский журналист оценил перспективы защитника Ильи Забарного в составе французского "ПСЖ". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации