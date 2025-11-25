Шевченко раскрыл важную деталь о будущем сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

В рамках отбора на ЧМ-2026 сборной Украины осталось провести самое большее два матча. Для одного их них команде, не исключено, придется искать новый стадион.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал, где будут играть подопечные Сергея Реброва, сообщает "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

Соперником сборной Украины в полуфинале отбора на Кубок Мира станет Швеция. После этого победитель пары сыграет либо с Польшей, либо с Албанией. В случае выхода на "кадру" подопечным Сергея Реброва будет сложно играть в Варшаве или Кракове, так как на этом поединке подавляющая часть болельщиков будут поддерживать свою родную команду.

Виктор Цыганков и Александр Зубков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Что Шевченко сказал о сборной Украины

Глава УАФ поблагодарил Польшу за гостеприимство и возможность проводить в этой стране домашние матчи "сине-желтых". Функционер заявил, что футболисты чувствуют себя комфортно и безопасно в этой стране.

"Сейчас нам предстоит большая работа по подготовке к матчам в марте. Мы будем выбирать наиболее удобные локации для проведения игр, учитывая все нюансы и потребности сборной Украины. Задача состоит в том, чтобы найти наилучшее решение для сборной и болельщиков", — заявил Шевченко.

Стыковые поединки отбора на ЧМ-2026 состоятся 26 и 31 марта.

Напомним, Денис Бойко объяснил, почему киевское "Динамо" начало часто проигрывать матчи.

Украинский журналист оценил перспективы защитника Ильи Забарного в составе французского "ПСЖ".