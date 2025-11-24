Эксперт оценил игру Забарного за ПСЖ и назвал причины спада

Илья Забарный (слева) в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Лидер сборной Украины Илья Забарный переживает непростой этап карьеры. Футболист испытывает сложности в "ПСЖ", его нередко критикуют местные эксперты.

Украинский журналист Дмитрий Ватрас проанализировал первые месяцы Ильи Забарного в составе "ПСЖ" и отметил, что осенние выступления украинского защитника пока нельзя назвать ровными, сообщает "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

В игре центра обороны "ПСЖ" есть элементы, которые требуют улучшения, однако причины текущих колебаний вполне объяснимы, считает Дмитрий Ватрас. Главным фактором стала адаптация к новым требованиям и игровым условиям.

В системе Луиса Энрике центрбеки вынуждены работать под максимальной нагрузкой, поскольку полузащита и атака активно прессингуют на чужой половине поля, а фулбеки вроде Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша чаще подключаются вперед, чем помогают в обороне.

Илья Забарный (слева) празднует гол "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Ватрас напомнил, что даже такие опытные игроки, как Маркиньос, сталкиваются с критикой за ошибки, возникающие именно из-за особенностей стиля команды. Разница лишь в том, что бразилец давно адаптирован к клубной системе, тогда как Забарному нужно время, чтобы привыкнуть к новым требованиям и скорости принятия решений.

Почему потенциал Забарного не вызывает сомнений

Журналист выделил матч с "Барселоной" как показатель того, что украинец способен выдерживать уровень топовых поединков. Такую игру он назвал примером того, что Забарный уже соответствует ожиданиям, но ему необходимо добавить стабильности, которая приходит только с опытом и комфортом в новой команде.

Эксперт отметил, что и в Англии после перехода из "Динамо" Забарному понадобилось около полугода на полноценную интеграцию, которую осложняли травмы в начале пути. Аналогичный период адаптации требуется и в "ПСЖ".

Напомним, киевское "Динамо" нашло неожиданную замену одном из лидеров команды.

Аргентинский футболист Лионель Месси добился того, что превзошел Криштиану Роналду по важному статистическому показателю.