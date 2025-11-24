Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

В Украине объяснили проблему Забарного в ПСЖ

В Украине объяснили проблему Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 16:17
обновлено: 16:16
Эксперт оценил игру Забарного за ПСЖ и назвал причины спада
Илья Забарный (слева) в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Лидер сборной Украины Илья Забарный переживает непростой этап карьеры. Футболист испытывает сложности в "ПСЖ", его нередко критикуют местные эксперты.

Украинский журналист Дмитрий Ватрас проанализировал первые месяцы Ильи Забарного в составе "ПСЖ" и отметил, что осенние выступления украинского защитника пока нельзя назвать ровными, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

В игре центра обороны "ПСЖ" есть элементы, которые требуют улучшения, однако причины текущих колебаний вполне объяснимы, считает Дмитрий Ватрас. Главным фактором стала адаптация к новым требованиям и игровым условиям.

В системе Луиса Энрике центрбеки вынуждены работать под максимальной нагрузкой, поскольку полузащита и атака активно прессингуют на чужой половине поля, а фулбеки вроде Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша чаще подключаются вперед, чем помогают в обороне. 

Илья Забарный
Илья Забарный (слева) празднует гол "ПСЖ". Фото: instagram.com/psg/

Ватрас напомнил, что даже такие опытные игроки, как Маркиньос, сталкиваются с критикой за ошибки, возникающие именно из-за особенностей стиля команды. Разница лишь в том, что бразилец давно адаптирован к клубной системе, тогда как Забарному нужно время, чтобы привыкнуть к новым требованиям и скорости принятия решений.

Почему потенциал Забарного не вызывает сомнений

Журналист выделил матч с "Барселоной" как показатель того, что украинец способен выдерживать уровень топовых поединков. Такую игру он назвал примером того, что Забарный уже соответствует ожиданиям, но ему необходимо добавить стабильности, которая приходит только с опытом и комфортом в новой команде.

Эксперт отметил, что и в Англии после перехода из "Динамо" Забарному понадобилось около полугода на полноценную интеграцию, которую осложняли травмы в начале пути. Аналогичный период адаптации требуется и в "ПСЖ". 

Напомним, киевское "Динамо" нашло неожиданную замену одном из лидеров команды. 

Аргентинский футболист Лионель Месси добился того, что превзошел Криштиану Роналду по важному статистическому показателю. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ПСЖ Илья Забарный
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
