Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Месси опередил Роналду и стал мировым рекордсменом — детали

Месси опередил Роналду и стал мировым рекордсменом — детали

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 09:27
обновлено: 09:34
Месси опередил Роналду по количеству результативных действий
Лионель Месси на поле. Фото: Reuters/Katie Stratman

Команда "Интер" из Майами впервые в истории вышла в полуфинал MLS. Аргентинец Лионель Месси сделал сразу три результативные передачи в полуфинале турнира. 

Лидер "Интера" сумел установить историческое достижение, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В понедельник, 24 ноября, "Интер" (Майами) забил четыре безответных гола в ворота "Цинциннати" в рамках 1/4 финала плей-офф MLS 2025. В этом матче 38-летний Лионель Месси сделал три результативные передачи. 

Почему достижение Месси впечатляет 

"Интер" готовится к полуфиналу турнира, где соперником команды станет либо "Филадельфии Юнион", либо "Нью-Йорк Сити". А Месси набрал впечатляющую форму, что делает его команду фаворитом противостояния. Лионель принял участие в 88% голов "Интера" за последние 7 поединков, аргентинец сделал 22 результативных действия.

Лионель Месси
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Katie Stratman

На счету аргентинца 1135 матчей в карьере. Он забил 896 гола и при этом отдал 404 результативных передач. Таким образом Лионель Месси повторил рекорд Ференца Пушкаша по количеству ассистов в карьере. 

В общей сложности Месси сделал уже 1300 результативных действий, что является лучшим показателем в истории футбола. К примеру, у португальца Криштиану Роналду только 1213 результативных действий за 1298 матчей в карьере (из них 954 мяча и 259 передачи). 

Напомним, известный тренер сомневается в перспективах сборной Украины в матче против Швеции в плей-офф отбора на Кубок Мира. 

Одна из самых эффектных украинских спортсменок опубликовала кадры фотосессии в платье, которое напоминает свадебное. 

спорт футбол Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации