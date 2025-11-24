Месси опередил Роналду по количеству результативных действий

Лионель Месси на поле. Фото: Reuters/Katie Stratman

Команда "Интер" из Майами впервые в истории вышла в полуфинал MLS. Аргентинец Лионель Месси сделал сразу три результативные передачи в полуфинале турнира.

Лидер "Интера" сумел установить историческое достижение, сообщает портал Новини.LIVE.

В понедельник, 24 ноября, "Интер" (Майами) забил четыре безответных гола в ворота "Цинциннати" в рамках 1/4 финала плей-офф MLS 2025. В этом матче 38-летний Лионель Месси сделал три результативные передачи.

Почему достижение Месси впечатляет

"Интер" готовится к полуфиналу турнира, где соперником команды станет либо "Филадельфии Юнион", либо "Нью-Йорк Сити". А Месси набрал впечатляющую форму, что делает его команду фаворитом противостояния. Лионель принял участие в 88% голов "Интера" за последние 7 поединков, аргентинец сделал 22 результативных действия.

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Katie Stratman

На счету аргентинца 1135 матчей в карьере. Он забил 896 гола и при этом отдал 404 результативных передач. Таким образом Лионель Месси повторил рекорд Ференца Пушкаша по количеству ассистов в карьере.

В общей сложности Месси сделал уже 1300 результативных действий, что является лучшим показателем в истории футбола. К примеру, у португальца Криштиану Роналду только 1213 результативных действий за 1298 матчей в карьере (из них 954 мяча и 259 передачи).

