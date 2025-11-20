Месси со слезами обратился к болельщикам Барселоны

Лионель Месси во время тренировки. Фото: Reuters/Pablo Morano

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил желание вернуться в "Барселону". Воспитанник каталонского клуба получил новую награду за годы, проведенные на "Камп Ноу".

Месси не сумел удержаться от эмоций после просмотра видео с болельщиками "сине-гранатовой" команды, сообщает Sport.es.

Фаны "Барселоны" признали Лионеля Месси лучшим футболистом команды в XXI веке по версии авторитетного издания Sport. Главный редактор портала лично прибыл в Майами, чтобы передать награду 38-летнему аргентинцу, а также показать ему обращение болельщиков.

Что Месси ответил фанатам "Барселоны"

Лионель не сумел приехать в Мадрид из-за сложного отрезка карьеры, он продолжает совмещать выступления за "Интер Майами" и сборную Аргентины. Месси посмотрел видео, на котором болельщики "Барселоны" просили его вернуться и называли своим любимым игроком, после чего на глазах футболиста появились слезы.

"Мы прошли большой путь вместе, испытали абсолютно все эмоции. У меня в "Барселоне" были разные времена, но я всегда любил этот клуб, город и людей. Я очень хотел провести на "Камп Ноу" всю карьеру, никуда не уходить. Скучаю и однажды вернусь туда", — заявил Месси.

Лионель Месси в Майами. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинец надеется на то, что сможет провести прощальный матч в Барселоне. Он пообещал вернуться на стадион каталонской команды в качестве зрителя и заверил, что следит за матчами "сине-гранатовых".

Месси играл за "Барселону" с 2005 по 2021 годы, десять раз выигрывал с командой чемпионат Испании и четыре раза праздновал успех в Лиге чемпионов.

