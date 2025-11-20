Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Месси снова заплакал на встрече с болельщиками Барселоны

Месси снова заплакал на встрече с болельщиками Барселоны

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 12:31
обновлено: 12:28
Месси со слезами обратился к болельщикам Барселоны
Лионель Месси во время тренировки. Фото: Reuters/Pablo Morano

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил желание вернуться в "Барселону". Воспитанник каталонского клуба получил новую награду за годы, проведенные на "Камп Ноу". 

Месси не сумел удержаться от эмоций после просмотра видео с болельщиками "сине-гранатовой" команды, сообщает Sport.es

Реклама
Читайте также:

Фаны "Барселоны" признали Лионеля Месси лучшим футболистом команды в XXI веке по версии авторитетного издания Sport. Главный редактор портала лично прибыл в Майами, чтобы передать награду 38-летнему аргентинцу, а также показать ему обращение болельщиков. 

Что Месси ответил фанатам "Барселоны" 

Лионель не сумел приехать в Мадрид из-за сложного отрезка карьеры, он продолжает совмещать выступления за "Интер Майами" и сборную Аргентины. Месси посмотрел видео, на котором болельщики "Барселоны" просили его вернуться и называли своим любимым игроком, после чего на глазах футболиста появились слезы. 

"Мы прошли большой путь вместе, испытали абсолютно все эмоции. У меня в "Барселоне" были разные времена, но я всегда любил этот клуб, город и людей. Я очень хотел провести на "Камп Ноу" всю карьеру, никуда не уходить. Скучаю и однажды вернусь туда", — заявил Месси. 

Лионель Месси
Лионель Месси в Майами. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинец надеется на то, что сможет провести прощальный матч в Барселоне. Он пообещал вернуться на стадион каталонской команды в качестве зрителя и заверил, что следит за матчами "сине-гранатовых". 

Месси играл за "Барселону" с 2005 по 2021 годы, десять раз выигрывал с командой чемпионат Испании и четыре раза праздновал успех в Лиге чемпионов. 

Напомним, бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выбрал команду, с которой будет работать в 2026 году. 

Лидер сборной Украины Илья Забарный может в ближайшее время покинуть французский "ПСЖ". 

Итальянская "Аталанта" заинтересовалась одним из самых талантливых молодых игроков Украины. 

спорт футбол Лионель Месси Барселона Сборная Аргентины по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации