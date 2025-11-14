Возвращение Месси в Барселону — Лапорта поделился планами

Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинец Лионель Месси неоднократно говорил о желании выступить на стадионе "Камп Ноу" до завершения карьеры. В "Барселоне" пока не подтвердили вероятность такого возвращения.

Однако каталонский клуб нашел другое решение для болельщиков, которые мечтают снова увидеть Месси, сообщает Diario AS.

"Барселона" пока не готова вернуть Лионеля Месси даже на несколько месяцев на правах аренды из "Интер Майами". Проведение прощального матча аргентинца на "Камп Ноу" тоже ограничилось только обсуждением. Но у президента "сине-гранатовых" возникла другая идея.

Лионель Месси на тренировке сборной Аргентины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что Лапорта предложил болельщикам

Лионель Месси может вернуться в "Барселону" в качестве статуи. Руководство каталонского клуба считает, что аргентинец заслуживает этой чести, как и другие легендарные игроки клуба. Жоан Лапорта хочет, чтобы статуя Лионеля Месси появилась возле стадиона рядом с памятниками Ладислао Кубале и Йохану Кройфу.

Жоан Лапорта (справа) с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Фото: Reuters/Susana Vera

Президент "Барселоны" считает, что это будет подарком и самому игроку, и болельщикам команды. Этот проект будет реализован после согласования с семьей Лео Месси. По словам Жоана Лапорты, совет директоров каталонского клуба уже обсуждает эту идею. Не исключено, что статуя аргентинца появится возле "Камп Ноу" еще до того, как футболист завершит карьеру.

