Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лапорта вернет Месси на Камп Ноу, но есть нюанс

Лапорта вернет Месси на Камп Ноу, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:47
обновлено: 09:45
Возвращение Месси в Барселону — Лапорта поделился планами
Лионель Месси празднует гол. Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинец Лионель Месси неоднократно говорил о желании выступить на стадионе "Камп Ноу" до завершения карьеры. В "Барселоне" пока не подтвердили вероятность такого возвращения. 

Однако каталонский клуб нашел другое решение для болельщиков, которые мечтают снова увидеть Месси, сообщает Diario AS

Реклама
Читайте также:

"Барселона" пока не готова вернуть Лионеля Месси даже на несколько месяцев на правах аренды из "Интер Майами". Проведение прощального матча аргентинца на "Камп Ноу" тоже ограничилось только обсуждением. Но у президента "сине-гранатовых" возникла другая идея. 

Лионель Месси
Лионель Месси на тренировке сборной Аргентины. Фото: Reuters/Pablo Morano

Что Лапорта предложил болельщикам 

Лионель Месси может вернуться в "Барселону" в качестве статуи. Руководство каталонского клуба считает, что аргентинец заслуживает этой чести, как и другие легендарные игроки клуба. Жоан Лапорта хочет, чтобы статуя Лионеля Месси появилась возле стадиона рядом с памятниками Ладислао Кубале и Йохану Кройфу. 

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта (справа) с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Фото: Reuters/Susana Vera

Президент "Барселоны" считает, что это будет подарком и самому игроку, и болельщикам команды. Этот проект будет реализован после согласования с семьей Лео Месси. По словам Жоана Лапорты, совет директоров каталонского клуба уже обсуждает эту идею. Не исключено, что статуя аргентинца появится возле "Камп Ноу" еще до того, как футболист завершит карьеру. 

Напомним, португалец Криштиану Роналду впервые в карьере получил красную карточку в составе сборной Португалии. 

Дидье Дешам поделился мнением об игре сборной Украины, которая пропустила четыре гола в Париже. 

Ранее национальная команда Украины по футзалу уверенно разгромила французов. 

спорт футбол Лионель Месси Барселона Жоан Лапорта
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации