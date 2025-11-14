Повернення Мессі в Барселону — Лапорта поділився планами

Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Sam Navarro

Аргентинець Ліонель Мессі неодноразово говорив про бажання виступити на стадіоні "Камп Ноу" до завершення кар'єри. У "Барселоні" поки що не підтвердили ймовірність такого повернення.

Однак каталонський клуб знайшов інше рішення для вболівальників, які мріють знову побачити Мессі, повідомляє Diario AS.

"Барселона" поки що не готова повернути Ліонеля Мессі навіть на кілька місяців на правах оренди з "Інтер Маямі". Проведення прощального матчу аргентинця на "Камп Ноу" теж обмежилося лише обговоренням. Але у президента "синьо-гранатових" виникла інша ідея.

Ліонель Мессі на тренуванні збірної Аргентини. Фото: Reuters/Pablo Morano

Що Лапорта запропонував уболівальникам

Ліонель Мессі може повернутися в "Барселону" в якості статуї. Керівництво каталонського клубу вважає, що аргентинець заслуговує на цю честь, як і інші легендарні гравці клубу. Жоан Лапорта хоче, щоб статуя Ліонеля Мессі з'явилася біля стадіону поруч із пам'ятниками Ладіслао Кубалі та Йохану Кройфу.

Жоан Лапорта (праворуч) із президентом "Реала" Флорентіно Пересом. Фото: Reuters/Susana Vera

Президент "Барселони" вважає, що це буде подарунком і самому гравцеві, і вболівальникам команди. Цей проєкт буде реалізовано після узгодження з родиною Лео Мессі. За словами Жоана Лапорти, рада директорів каталонського клубу вже обговорює цю ідею. Не виключено, що статуя аргентинця з'явиться біля "Камп Ноу" ще до того, як футболіст завершить кар'єру.

