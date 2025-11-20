Видео
Главная Спорт Зидан возобновляет карьеру — какую команду он выбрал

Зидан возобновляет карьеру — какую команду он выбрал

Дата публикации 20 ноября 2025 10:26
обновлено: 10:25
Зидан заменит Дешама в качестве главного тренера сборной Франции
Зинедин Зидан вернется к работе тренером. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вернется к активной работе. У него уже есть договоренность с известной европейской сборной. 

Именно Зидан станет новым наставником национальной команды Франции, сообщает Sky Sports со ссылкой на Фабрицио Романо. 

Читайте также:

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уйдет со своего поста после чемпионата мира 2026 года вне зависимости от того, какое место команда займет на Мундиале. Руководство местной Федерации футбола уже договорилось с новым наставником "трехцветных". 

Зинедин Зидан
Зинедин Зидан в 2025 году. Фото: instagram.com/zidane/

Зинедин Зидан возвращается к работе 

Им станет бывший футболист команды, чемпион мира и Европы, который давно мечтает об этой должности. Зидан начал тренерскую карьеру в 2013 году и работал только с двумя командами — молодежным и основным составами мадридского "Реала". Наставник добился больших успехов, в частности, трижды помог "королевскому клубу" завоевать Лигу чемпионов. 

С 2021 года Зидан находится без работы и последовательно отклоняет предложения известных клубов — им интересовались "Бавария", "ПСЖ" и другие команды. Зинедин неоднократно подчеркивал, что мечтает поработать со сборной Франции, однако должность наставника "трехцветных" была занята Дидье Дешамом. 

Летом 2026 года ситуация изменится. Зидан уже знает, что возглавит "трехцветных", но пока не говорит об этом журналистам из уважения к своему бывшему партнеру по команде Дешаму. 

Напомним, звезда юношеской сборной Украины зимой может перейти в итальянскую "Аталанту". 

Даниил Сикан готов уйти из турецкого "Трабзонспора" — у форварда появился неожиданный вариант продолжения карьеры. 

спорт футбол Сборная Франции по футболу Дидье Дешам Зинедин Зидан
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
