Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Бензема намекнул на возвращение в Реал

Бензема намекнул на возвращение в Реал

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:01
обновлено: 12:47
Бензема заявил о возможности вернуться в Реал
Криштиану Роналду и Карим Бензема перед матчем в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Обладатель Золотого мяча Карим Бензема согласен снова выступать за мадридский "Реал". Французский футболист не исключает возвращения из Саудовской Аравии. 

Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" скоро завершится, напомнил журналист Фабрицио Романо. 

Реклама
Читайте также:

Форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема в своем стиле прокомментировал возможную смену клуба. Главной звезде команды уже 38 лет, но он не собирается на пенсию. Француз ждет от руководства клуба решительные действия. 

Бензема заявил, что рассчитывает не просто получить предложение о продлении контракта с "Аль-Иттихадом". Он хочет узнать долгосрочный план развития команды и ее спортивный план. В противном случае Карим готов вернуться в Европу, у него есть предложения. 

Карим Бензема
Карим Бензема в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Бензема в "Реале"

Французский форвард готов рассмотреть вариант с подписанием контракт с "королевским клубом". Он намекнул о том, что готов к предложению из Мадрида, но есть условие. 

"Это зависит от многих факторов, посмотрим, что получится. Если Флорентино все еще там, это может произойти. Я бы никогда не сказал "нет" Пересу. Я — мадридист, чувствую это душой. Мадрид — все еще мой город", — заявил Бензема. 

Форвард перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. Он забил в Саудовской Аравии больше 30 голов, стал чемпионом страны и обладателем Кубка. 

Напомним, бывший член команда Александра Усика раскрыл сроки дебюта боксера в официальном футбольном матче. 

Португалец Криштиану Роналду побывал на приеме у Дональда Трампа и показал селфи из Белого дома. 

Сборная Украины станет номинальным хозяином поля в полуфинале стыкового турнира плей-офф отбора на ЧМ. 

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Карим Бензема Аль-Иттихад
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации