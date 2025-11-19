Бензема заявил о возможности вернуться в Реал

Криштиану Роналду и Карим Бензема перед матчем в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Обладатель Золотого мяча Карим Бензема согласен снова выступать за мадридский "Реал". Французский футболист не исключает возвращения из Саудовской Аравии.

Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" скоро завершится, напомнил журналист Фабрицио Романо.

Форвард саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема в своем стиле прокомментировал возможную смену клуба. Главной звезде команды уже 38 лет, но он не собирается на пенсию. Француз ждет от руководства клуба решительные действия.

Бензема заявил, что рассчитывает не просто получить предложение о продлении контракта с "Аль-Иттихадом". Он хочет узнать долгосрочный план развития команды и ее спортивный план. В противном случае Карим готов вернуться в Европу, у него есть предложения.

Карим Бензема в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

Бензема в "Реале"

Французский форвард готов рассмотреть вариант с подписанием контракт с "королевским клубом". Он намекнул о том, что готов к предложению из Мадрида, но есть условие.

"Это зависит от многих факторов, посмотрим, что получится. Если Флорентино все еще там, это может произойти. Я бы никогда не сказал "нет" Пересу. Я — мадридист, чувствую это душой. Мадрид — все еще мой город", — заявил Бензема.

Форвард перешел в "Аль-Иттихад" летом 2023 года на правах свободного агента. Он забил в Саудовской Аравии больше 30 голов, стал чемпионом страны и обладателем Кубка.

