Бензема заявив про можливість повернутися в Реал

Кріштіану Роналду та Карім Бензема перед матчем у Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Володар Золотого м'яча Карім Бензема згоден знову виступати за мадридський "Реал". Французький футболіст не виключає повернення із Саудівської Аравії.

Контракт Бензема з "Аль-Іттіхадом" скоро завершиться, нагадав журналіст Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Форвард саудівського "Аль-Іттіхада" Карім Бензема у своєму стилі прокоментував можливу зміну клубу. Головній зірці команди вже 38 років, але він не збирається на пенсію. Француз чекає від керівництва клубу рішучих дій.

Бензема заявив, що розраховує не просто отримати пропозицію про продовження контракту з "Аль-Іттіхадом". Він хоче дізнатися довгостроковий план розвитку команди та її спортивний план. В іншому разі Карім готовий повернутися в Європу, у нього є пропозиції.

Карім Бензема в Саудівській Аравії. Фото: Reuters

Бензема в "Реалі"

Французький форвард готовий розглянути варіант із підписанням контракту з "королівським клубом". Він натякнув про те, що готовий до пропозиції з Мадрида, але є умова.

"Це залежить від багатьох факторів, подивимося, що вийде. Якщо Флорентіно все ще там, це може статися. Я б ніколи не сказав "ні" Пересу. Я — мадридист, відчуваю це душею. Мадрид - усе ще моє місто", — заявив Бензема.

Форвард перейшов в "Аль-Іттіхад" влітку 2023 року на правах вільного агента. Він забив у Саудівській Аравії понад 30 голів, став чемпіоном країни та володарем Кубка.

Нагадаємо, колишній член команда Олександра Усика розкрив терміни дебюту боксера в офіційному футбольному матчі.

Португалець Кріштіану Роналду побував на прийомі у Дональда Трампа і показав селфі з Білого дому.

Збірна України стане номінальним господарем поля в півфіналі стикового турніру плей-офф відбору на ЧС.