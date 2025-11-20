Зідан замінить Дешама як головного тренера збірної Франції

Зінедін Зідан повернеться до роботи тренером. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан повернеться до активної роботи. У нього вже є домовленість із відомою європейською збірною.

Саме Зідан стане новим наставником національної команди Франції, повідомляє Sky Sports із посиланням на Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам піде зі своєї посади після чемпіонату світу 2026 року незалежно від того, яке місце команда посяде на Мундіалі. Керівництво місцевої Федерації футболу вже домовилося з новим наставником "триколірних".

Зінедін Зідан у 2025 році. Фото: instagram.com/zidane/

Зінедін Зідан повертається до роботи

Ним стане колишній футболіст команди, чемпіон світу та Європи, який давно мріє про цю посаду. Зідан розпочав тренерську кар'єру 2013 року та працював тільки з двома командами — молодіжним та основним складами мадридського "Реала". Наставник домігся великих успіхів, зокрема, тричі допоміг "королівському клубу" завоювати Лігу чемпіонів.

З 2021 року Зідан перебуває без роботи й послідовно відхиляє пропозиції відомих клубів — ним цікавилися "Баварія", "ПСЖ" та інші команди. Зінедін неодноразово наголошував, що мріє попрацювати зі збірною Франції, проте посаду наставника "триколірних" зайняв Дідьє Дешам.

Влітку 2026 року ситуація зміниться. Зідан уже знає, що очолить "триколірних", але поки що не говорить про це журналістам із поваги до свого колишнього партнера по команді Дешама.

Нагадаємо, зірка юнацької збірної України взимку може перейти в італійську "Аталанту".

Данило Сікан готовий піти з турецького "Трабзонспора" — у форварда з'явився несподіваний варіант продовження кар'єри.