Мессі знову заплакав на зустрічі з уболівальниками Барселони

Мессі знову заплакав на зустрічі з уболівальниками Барселони

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 12:31
Оновлено: 12:28
Мессі зі сльозами звернувся до вболівальників Барселони
Ліонель Мессі під час тренування. Фото: Reuters/Pablo Morano

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі підтвердив бажання повернутися в "Барселону". Вихованець каталонського клубу отримав нову нагороду за роки, проведені на "Камп Ноу".

Мессі не зумів втриматися від емоцій після перегляду відео з уболівальниками "синьо-гранатової" команди, повідомляє Sport.es.

Реклама
Читайте також:

Фани "Барселони" визнали Ліонеля Мессі найкращим футболістом команди у XXI столітті за версією авторитетного видання Sport. Головний редактор порталу особисто прибув до Маямі, щоб передати нагороду 38-річному аргентинцю, а також показати йому звернення вболівальників.

Що Мессі відповів фанатам "Барселони"

Ліонель не зумів приїхати в Мадрид через складний відрізок кар'єри, він продовжує поєднувати виступи за "Інтер Майамі" та збірну Аргентини. Мессі подивився відео, на якому вболівальники "Барселони" просили його повернутися та називали своїм улюбленим гравцем, після чого на очах футболіста з'явилися сльози.

"Ми пройшли великий шлях разом, відчули абсолютно всі емоції. У мене в "Барселоні" були різні часи, але я завжди любив цей клуб, місто і людей. Я дуже хотів провести на "Камп Ноу" всю кар'єру, нікуди не йти. Сумую й одного разу повернуся туди", — заявив Мессі.

Лионель Месси
Ліонель Мессі в Маямі. Фото: instagram.com/leomessi/

Аргентинець сподівається на те, що зможе провести прощальний матч у Барселоні. Він пообіцяв повернутися на стадіон каталонської команди як глядач та запевнив, що стежить за матчами "синьо-гранатових".

Мессі грав за "Барселону" з 2005 по 2021 роки, десять разів вигравав із командою чемпіонат Іспанії та чотири рази святкував успіх у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, колишній тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан обрав команду, з якою працюватиме 2026 року.

Лідер збірної України Ілля Забарний може найближчим часом залишити французький "ПСЖ".

Італійська "Аталанта" зацікавилася одним із найталановитіших молодих гравців України.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
