Дарья Белодед поразила новым платьем - элегантный образ спортсменки

Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоистка, призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед является одной из самых популярных украинских спортсменок. Она также — одна из самых красивых.

Поэтому ее публикации собирают много реакций. На этой неделе Белодед порадовала всех новым платьем в Instagram.

Новый образ Белодед

Новый черно-белый образ на фото передает элегантность и уверенность. Белодед предстает в длинном кружевном платье светлого оттенка, подчеркивающем ее изящную фигуру. Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Высокие разрезы добавляют образу динамики и легкой эротики, а босые ноги создают естественность и свободу движения. Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Несмотря на красивые локоны у Дарьи, в этот раз ее волосы собраны и открывают лицо и шею, акцентируя на сдержанной женственности. Отметим, что Белодед сейчас имеет в Instagram 485 тысяч фолловеров.

