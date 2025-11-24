Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинская чемпионка появилась на публике в эффектном платье

Украинская чемпионка появилась на публике в эффектном платье

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 08:59
обновлено: 09:11
Дарья Белодед поразила новым платьем - элегантный образ спортсменки
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоистка, призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед является одной из самых популярных украинских спортсменок. Она также — одна из самых красивых.

Поэтому ее публикации собирают много реакций. На этой неделе Белодед порадовала всех новым платьем в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Новый образ Белодед

Новый черно-белый образ на фото передает элегантность и уверенность. Белодед предстает в длинном кружевном платье светлого оттенка, подчеркивающем ее изящную фигуру.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Высокие разрезы добавляют образу динамики и легкой эротики, а босые ноги создают естественность и свободу движения.

Дарья Белодед
Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Несмотря на красивые локоны у Дарьи, в этот раз ее волосы собраны и открывают лицо и шею, акцентируя на сдержанной женственности.

Отметим, что Белодед сейчас имеет в Instagram 485 тысяч фолловеров.

Напомним, матч плей-офф отбора ЧМ-2026 между Украиной и Швецией может пройти на территории соперника.

В итальянской "Роме" решили, что будут делать с украинским форвардом Артемом Довбиком.

Дарья Белодед Дзюдо Сборная Украины по дзюдо жены футболистов "Красотка"
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации