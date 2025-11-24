Дарья Белодед поразила новым платьем - элегантный образ спортсменки

Украинская чемпионка появилась на публике в эффектном платье
Дзюдоистка, призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед является одной из самых популярных украинских спортсменок. Она также — одна из самых красивых.
Поэтому ее публикации собирают много реакций. На этой неделе Белодед порадовала всех новым платьем в Instagram.
Новый образ Белодед
Новый черно-белый образ на фото передает элегантность и уверенность. Белодед предстает в длинном кружевном платье светлого оттенка, подчеркивающем ее изящную фигуру.
Высокие разрезы добавляют образу динамики и легкой эротики, а босые ноги создают естественность и свободу движения.
Несмотря на красивые локоны у Дарьи, в этот раз ее волосы собраны и открывают лицо и шею, акцентируя на сдержанной женственности.
Отметим, что Белодед сейчас имеет в Instagram 485 тысяч фолловеров.
