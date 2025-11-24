Дар’я Білодід вразила новою сукнею — елегантний образ спортсменки

Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоїстка, призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід є однією з найбільш популярних українських спортсменок. Вона також є однією з найкрасивіших.

Тому її публікації збирають багато реакцій. Цього тижня Білодід порадувала всіх новою сукнею в Instagram.

Новий образ Білодід

Новий чорно-білий образ на фото передає елегантність і впевненість. Білодід постає у довгій мереживній сукні світлого відтінку, що підкреслює її витончену фігуру. Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Високі розрізи додають образу динаміки та легкої еротики, а босі ноги створюють природність і свободу руху. Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7 Попри гарні локони у Дар'ї, цього разу її волосся зібране й відкриває обличчя та шию, акцентуючи на стриманій жіночності. Зазначимо, що Білодід наразі має в Instagram 485 тисяч фоловерів.

