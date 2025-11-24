Відео
Головна Спорт Українська чемпіонка з'явилася на публіці в ефектній сукні

Українська чемпіонка з'явилася на публіці в ефектній сукні

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 08:59
Оновлено: 09:11
Дар’я Білодід вразила новою сукнею — елегантний образ спортсменки
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дзюдоїстка, призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід є однією з найбільш популярних українських спортсменок. Вона також є однією з найкрасивіших.

Тому її публікації збирають багато реакцій. Цього тижня Білодід порадувала всіх новою сукнею в Instagram.

Читайте також:

Новий образ Білодід

Новий чорно-білий образ на фото передає елегантність і впевненість. Білодід постає у довгій мереживній сукні світлого відтінку, що підкреслює її витончену фігуру.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Високі розрізи додають образу динаміки та легкої еротики, а босі ноги створюють природність і свободу руху.

Дарья Белодед
Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Попри гарні локони у Дар'ї, цього разу її волосся зібране й відкриває обличчя та шию, акцентуючи на стриманій жіночності.

Зазначимо, що Білодід наразі має в Instagram 485 тисяч фоловерів.

Нагадаємо, матч плей-оф відбору ЧС-2026 між Україною та Швецією може пройти на території суперника.

В італійській "Ромі" вирішили, що робитимуть з українським форвардом Артемом Довбиком.

Дар'я Білодід Дзюдо Збірна України з дзюдо дружини футболістів "Красуня"
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
