Дар’я Білодід вразила новою сукнею — елегантний образ спортсменки

Українська чемпіонка з'явилася на публіці в ефектній сукні
Дзюдоїстка, призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід є однією з найбільш популярних українських спортсменок. Вона також є однією з найкрасивіших.
Тому її публікації збирають багато реакцій. Цього тижня Білодід порадувала всіх новою сукнею в Instagram.
Новий образ Білодід
Новий чорно-білий образ на фото передає елегантність і впевненість. Білодід постає у довгій мереживній сукні світлого відтінку, що підкреслює її витончену фігуру.
Високі розрізи додають образу динаміки та легкої еротики, а босі ноги створюють природність і свободу руху.
Попри гарні локони у Дар'ї, цього разу її волосся зібране й відкриває обличчя та шию, акцентуючи на стриманій жіночності.
Зазначимо, що Білодід наразі має в Instagram 485 тисяч фоловерів.
