Мессі випередив Роналду за кількістю результативних дій

Команда "Інтер" із Маямі вперше в історії вийшла до півфіналу MLS. Аргентинець Ліонель Мессі зробив одразу три результативні передачі в півфіналі турніру.

Лідер "Інтера" зумів встановити історичне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

У понеділок, 24 листопада, "Інтер" (Маямі) забив чотири голи у ворота "Цинциннаті" в рамках 1/4 фіналу плей-оф MLS 2025. У цьому матчі 38-річний Ліонель Мессі зробив три результативні передачі.

Чому досягнення Мессі вражає

"Інтер" готується до півфіналу турніру, де суперником команди стане або "Філадельфії Юніон", або "Нью-Йорк Сіті". А Мессі набрав вражаючу форму, що робить його команду фаворитом протистояння. Ліонель взяв участь у 88% голів "Інтера" за останні 7 поєдинків, аргентинець зробив 22 результативні дії.

На рахунку аргентинця 1135 матчів у кар'єрі. Він забив 896 голи й при цьому віддав 404 результативні передачі. Таким чином Ліонель Мессі повторив рекорд Ференца Пушкаша за кількістю асистів у кар'єрі.

Загалом Мессі зробив уже 1300 результативних дій, що є найкращим показником в історії футболу. Наприклад, у португальця Кріштіану Роналду тільки 1213 результативних дій за 1298 матчів у кар'єрі (з них 954 м'ячі та 259 передачі).

