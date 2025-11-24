Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Мессі випередив Роналду і став світовим рекордсменом — деталі

Мессі випередив Роналду і став світовим рекордсменом — деталі

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 09:27
Оновлено: 09:34
Мессі випередив Роналду за кількістю результативних дій
Ліонель Мессі на полі. Фото: Reuters/Katie Stratman

Команда "Інтер" із Маямі вперше в історії вийшла до півфіналу MLS. Аргентинець Ліонель Мессі зробив одразу три результативні передачі в півфіналі турніру.

Лідер "Інтера" зумів встановити історичне досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У понеділок, 24 листопада, "Інтер" (Маямі) забив чотири голи у ворота "Цинциннаті" в рамках 1/4 фіналу плей-оф MLS 2025. У цьому матчі 38-річний Ліонель Мессі зробив три результативні передачі.

Чому досягнення Мессі вражає

"Інтер" готується до півфіналу турніру, де суперником команди стане або "Філадельфії Юніон", або "Нью-Йорк Сіті". А Мессі набрав вражаючу форму, що робить його команду фаворитом протистояння. Ліонель взяв участь у 88% голів "Інтера" за останні 7 поєдинків, аргентинець зробив 22 результативні дії.

Лионель Месси
Ліонель Мессі святкує гол. Фото: Reuters/Katie Stratman

На рахунку аргентинця 1135 матчів у кар'єрі. Він забив 896 голи й при цьому віддав 404 результативні передачі. Таким чином Ліонель Мессі повторив рекорд Ференца Пушкаша за кількістю асистів у кар'єрі.

Загалом Мессі зробив уже 1300 результативних дій, що є найкращим показником в історії футболу. Наприклад, у португальця Кріштіану Роналду тільки 1213 результативних дій за 1298 матчів у кар'єрі (з них 954 м'ячі та 259 передачі).

Нагадаємо, відомий тренер сумнівається в перспективах збірної України в матчі проти Швеції в плей-офф відбору на Кубок Світу.

Одна з найефектніших українських спортсменок опублікувала кадри фотосесії в сукні, яка нагадує весільну.

спорт футбол Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Інтер Маямі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації