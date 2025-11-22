Відомий тренер оцінив шанси України проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору

Гравці збірної України. Фото: УАФ

Збірна України в півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 зіграє проти Швеції. Матч пройде 26 березня в країні, яку обере УАФ.

Український тренер Юрій Беньо оцінив шанси в матчі зі Швецією, повідомив портал "Трибуна".

Юрій Беньо. Фото: кадр з відео

У листопаді у України шансів більше ніж у березні

За словами фахівця, нині шанси виглядають цілком реальними, однак ситуація може змінитися ближче до матчу, адже шведи матимуть понад три місяці для перебудови після зміни тренерського штабу.

Беньо зауважив, що на старті кваліфікації Швеція виглядала нестабільно, проте прихід нового тренера може суттєво вплинути на якість гри. За цей час шведи проаналізують помилки, підлаштуються під вимоги нового штабу та підійдуть до поєдинку більш структуровано.

Саме тому, на думку експерта, якби матч відбувався зараз, шансів в України було б більше, ніж буде навесні.

Тренер наголосив, що конкурентність Швеції визначають не лише тактичні зміни, а й рівень виконавців. Чимало шведських футболістів грають в англійській Прем’єр-лізі та інших топових чемпіонатах. Тому Беньо вважає скандинавів одним із найсильніших суперників на цьому етапі плей-оф.

"Я думаю, тренерський штаб передусім буде відштовхуватися від тих гравців, які в нас на той момент будуть у заявці. Ясно, що потрібно буде приділяти більшу увагу їхньому атакувальному потенціалу, тому що там гравці дуже високого рівня", — сказав фахівець.

Також Беньо додав, що українці матимуть рівні шанси, якщо підійдуть до матчу в оптимальній формі та без травм основних гравців.

Нагадаємо, в національній команді Швеції висловились щодо місця проведення гри проти України.

