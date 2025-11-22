Ексгравець Швеції назвав Україну одним із найслабкіших суперників

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

В півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє проти Швеції. Наразі ще вирішується питання щодо того, де відбудеться матч.

Колишній форвард збірної Швеції Мартін Далін прокоментував результати жеребкування плей-оф кваліфікації в коментарі Aftonbladet.

Україну вважають найслабкішою

Далін брав участь у жеребкуванні плей-оф кваліфікації і допоміг вибрати для Швеції Україну.

Екснападник відверто визнав, що скандинавам дістався один із найслабкіших суперників.

За словами Даліна, перед жеребкуванням найбільше остерігалися Італії та Туреччини, адже матчі проти них на виїзді були б надзвичайно складними. Україну ж він назвав непоганою командою, але все ж однією з двох найменш небезпечних у першому кошику — разом із Данією.

Ексфутболіст відзначив, що саме через рівень України він посміхнувся під час процедури жеребкування і потрапив в об’єктиви камер.

Попри це, Далін підкреслив, що під час жеребкування намагався залишатися максимально нейтральним, хоча й не приховував симпатій до своєї збірної. На його думку, Швеція отримала шанс, який зобов’язана використати.

У півфіналі плей-оф команди України та Швеції зіграють 26 березня, а потім переможець зіграє проти Польщі або Албанії за місце на ЧС-2026.

