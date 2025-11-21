Джошуа потренувався з командою Усика та оцінив підхід чемпіона

Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа в грудні повернеться на ринг в Маямі, США. Суперником британця стане американський блогер Джейк Пол.

До цього бою Джошуа готувався в тренувальному таборі з командою Олександра Усика, повідомив портал Express.

Реклама

Читайте також:

Українці допомагали Джошуа

Колишній чемпіон світу підтвердив, що долучився до тренувального процесу команди Усика. Британець зізнався, що хотів змінити обстановку, адже Лондон почав його відволікати, тому отримав запрошення потренуватися разом зі штабом українця в Іспанії.

За словами Джошуа, він провів кілька інтенсивних тренувальних сесій в Іспанії та був вражений підходом команди Усика. Він назвав українця одним із найкращих у світі й підкреслив, що його успіх — результат злагодженої роботи всього тренерського штабу.

Також Ентоні зазначив, що здобув цінний досвід і ближче побачив, як працює чемпіон на етапі підготовки.

Британець наголосив, що не планує співпрацювати з Беном Девісоном надалі, про що раніше вже ходили чутки.

Тепер він зосереджений на власній формі та підготовці до поєдинку проти блогера та шоумена Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня в Маямі.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" вважають трансфер українського захисника Іллі Забарного справжнім провалом.

У італійській "Ромі" ухвалили рішення щодо майбутнього Артема Довбика.